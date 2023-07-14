Гена Милер про «Чисто Питер» в медиафутболе: «Каждая команда там из Москвы. Воткнуть их было бы хорошо»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Гена Милер хочет воткнуть медиафутбольные команды из Москвы.

Бывший участник «Амкала» и 2Drots присоединился к новой команде из Санкт-Петербурга «Чисто Питер».

«Каждая команда там из Москвы, питерской нет. Каждую воткнуть хорошо было бы, конечно.

Уважаемые москвичи, приезжайте в Петербург. Насладитесь прекрасным городом, который наполнен душой, а не пропитан деньгами, ложью и всякими мразотскими темами.

Как говорится, один город – одна команда. Если этот ролик смотрят люди из Питера, пацаны, хватит болеть за другие команды.

Да, у вас есть свои фавориты – «Амкал», 2Drots – я имел отношение к этим командам и поддерживаю их, когда они играют, но если будет играть «Питер», давайте болеть за своих. Это будет правильно», – сказал блогер.

Ожидается, что «Чисто Питер» получит приглашение в 4-й сезон Winline Медиалиги.

У него миллион подписчиков и видео с Дзюбой на канале «Зенита». Его фамилия – Миллер

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