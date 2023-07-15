Более 15 тысяч билетов продано на финал МКС на «ВТБ Арене». Сыграют 2Drots и «БроукБойз»
На суперфинал BetBoom Московского Кубка Селебрити реализовано более 15 тысяч билетов.
В финальном матче сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00. Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».
Перед матчем состоится SuperSkill челлендж (начало в 16:30), в котором игроки и медиаперсоны «Динамо» сразятся против звезд МКС.
На матче ожидаются Федор Смолов, Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Ярослав Гладышев. Все, кроме Гладышева, примут участие в челлендже.
Также перед матчем выступит рэпер Pharaoh (начало в 18:15).
В этом году «Динамо» стало официальным партнером медиафутбольного турнира.
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