Более 15 тысяч билетов продано на финал МКС на «ВТБ Арене». Сыграют 2Drots и «БроукБойз»

На суперфинал BetBoom Московского Кубка Селебрити реализовано более 15 тысяч билетов.

В финальном матче сыграют 2Drots и « ». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00. Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».

Перед матчем состоится SuperSkill челлендж (начало в 16:30), в котором игроки и медиаперсоны «Динамо» сразятся против звезд .

На матче ожидаются Федор Смолов, Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Ярослав Гладышев. Все, кроме Гладышева, примут участие в челлендже.

Также перед матчем выступит рэпер Pharaoh (начало в 18:15).

В этом году «Динамо» стало официальным партнером медиафутбольного турнира.