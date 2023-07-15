Более 15 тысяч билетов продано на финал МКС на «ВТБ Арене». Сыграют 2Drots и «БроукБойз»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Московский Кубок Селебрити 2Drots БроукБойз Медиафутбол

На суперфинал BetBoom Московского Кубка Селебрити реализовано более 15 тысяч билетов.

В финальном матче сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00. Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».

Перед матчем состоится SuperSkill челлендж (начало в 16:30), в котором игроки и медиаперсоны «Динамо» сразятся против звезд МКС.

На матче ожидаются Федор Смолов, Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Ярослав Гладышев. Все, кроме Гладышева, примут участие в челлендже.

Также перед матчем выступит рэпер Pharaoh (начало в 18:15).

В этом году «Динамо» стало официальным партнером медиафутбольного турнира.

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3 комментария

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Геннадий Тёкин
Играть то во что будут?))
+3
0
+3
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damondiamond
зачем они играть будут?
+2
0
+2
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