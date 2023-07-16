Алексей Сутормин: «Кержаков показал, как можно обыграть Акинфеева в серии пенальти. Мишане респект!»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин прокомментировал победу «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время завершилось вничью (0:0), после чего «Зенит» победил в серии пенальти – 5:4.

– Хорошие эмоции. Трофей — это всегда приятно. Мы отлично начали новый сезон. Теперь начинаем готовиться к началу чемпионата.

– Как собирались обыгрывать Акинфеева в серии пенальти?

– У нас есть Миша Кержаков, который показал, как можно обыграть Акинфеева.

Мишане отдельный респект! Вторую серию вытаскивает, – сказал хавбек «Зенита».

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7 комментариев

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Mega• Battman
просто у ЦСКА бьющие хуже чем у зенита. акинфеев ни чем не хуже.
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Тралл из Питера
Кержаков провел, конечно, матч жизни, красавчик
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ivanfedorov8888
Говорящие 50000₽
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Varenicks
Очень показательно, что после такого "статусного" матча все комментарии только про Кержакова
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Arman Markosyan 25
Ответ Луизао фром мексика
Конифеева только ленивый не переигрывал в серии пенальти😂😂😂😂цска ужас
Только Хорватия победила в 2018..
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