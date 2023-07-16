Алексей Сутормин: «Кержаков показал, как можно обыграть Акинфеева в серии пенальти. Мишане респект!»
Алексей Сутормин прокомментировал победу «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Основное время завершилось вничью (0:0), после чего «Зенит» победил в серии пенальти – 5:4.
– Хорошие эмоции. Трофей — это всегда приятно. Мы отлично начали новый сезон. Теперь начинаем готовиться к началу чемпионата.
– Как собирались обыгрывать Акинфеева в серии пенальти?
– У нас есть Миша Кержаков, который показал, как можно обыграть Акинфеева.
Мишане отдельный респект! Вторую серию вытаскивает, – сказал хавбек «Зенита».
7 комментариев