Газзаев о ЦСКА: «Способен замахнуться на самые высокие места при правильной селекции»

Валерий Газзаев оценил перспективы ЦСКА в новом сезоне Мир РПЛ.

Накануне армейцы проиграли «Зениту» (0:0, 4:5 по пен.) в матче за .

— ЦСКА показал, что на длинной дистанции способен побороться с « » за чемпионство?

— Сейчас сложно об этом говорить. Длинные турниры имеют свою специфику. Но если ЦСКА продолжит играть так же, как во второй части прошлого сезона, то все возможно. Правда, при условии, что будет качественное усиление.

— В какую линию?

— Во все. Нужен и нападающий, и атакующий полузащитник. Кроме того, надо приобрести одного сильного центрального защитника. Сегодня, как я понимаю, Дивеева заменили из-за травмы. Но в целом Игорь не отличается стабильностью.

Так что при правильной селекционной работе армейцы способны замахнуться на самые высокие места, – сказал бывший главный тренер .