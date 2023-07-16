«Давно не видел такой слабый «Зенит». Ни одного голевого момента – нужно вспомнить такой матч». Писарев о Суперкубке

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Николай Писарев OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Николай Писарев назвал слабой игру «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Накануне сине-бело-голубые победили ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

«Я давно не видел такой слабый «Зенит». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика.

ЦСКА успевал садиться назад во время начала атаки «Зенита». Заболотный провел суперматч, зацепился за все мячи. Моменты у ЦСКА возникали за счет игры Заболотного», — сказал ассистент главного тренера сборной России.

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23 комментария

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Катя_СПб
Ну так Зенит и в самом деле ничего не показал. Случайность или система -увидим на дистанции.
ЦСКА смотрелся лучше, но не было того преимущества, когда удивляешься: ну как можно было проиграть.
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Удар Кержакова
цска играл в 5 защитников и 2 опорника. Все опасные моменты это контратаки и 1 со стандарта. Очень сильно напомнило матчи против Уфы, тогда ничья тоже была за счастье.
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angry horse
Проблема ЦСКА с реализацией моментов никуда не делась, нужно качественное усиление ☝️
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Удар Кержакова
Ответ мутятя
Так бывает. Слабоват Зенит на фоне ЦСКА. Хоть и богаче в три раза по бюджету.
Уфа в 10 раз беднее Зенита, но и ей удавалось ставить автобус и набирать очки даже в Питере.
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artem saribekyan
ЦСКА играл ,,блестяще"! Федотов переиграл Семака в тактике( а голы где, если ,,переиграл"?), сделал то, сделал это, бил по воротам... Это всё так. ЦСКА хорошая команда. Но вот в итоге почему всё это не помогло, почему проиграли?
Пенальти- лоторея? А фактор Акинфеева не грел душу футболистам ЦСКА?
И все же проиграли, да ещё в самый ответственный момент издевательский удар решающий!
Небесный судья решил, что более классная команда должна победить и всё .
Кто- то должен же был победить? Победил чемпион, а последний удар в серии пенальти этот принцип подтвердил.
Без всяких обид.
P.S.
Я симпатизирую ЦСКА...
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Удар Кержакова
Ответ притвиц
Вы хоть игру то смотрели, симпатизирующий Вы наш , у более классной команды за 90 минут ни одного удара в створ , что же это за класс то такой, прежде чем писать хоть отчеты специалистов почитай дурилка картонная.
Отчёт специалиста:
- цска поставил классический "автобус";
- все быстрые атаки срывал мелким фолом;
- начинал атаки в основном выносом мяча на Заболтоного, который скидывал мячи.

Итог: не оправдываю плохую игру Зенита, но такую тактику обычно используют очень слабые команды против фаворитов.
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snipe
В том-то и сила Зенита - выиграть без единого голевого момента! ;)
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Olga.t
Ответ amur.
В спорте нет понятия несправедливость... выше прыгнул, быстрее пробежал - победил... а если соперник споткнулся, хоть и мог прыгнуть или пробежать лучше - это же не проблемы победителя... всегда вспоминайте Золото олимпиады (не помню какой)) в шорт-треке, где из 4 финалистов 3 фаворита упали и уронили друг друга, а отставший 4-й, ни на что не претендовавший просто доехал и взял золото Исключение - всякие гимнастики, ФК... где оценки ставят судьи... да даже сама игра... с натяжкой... а в серии пенальти - есть полная независимость от судейства... хотя это и лотерея
Именно об этом я и написала...
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Виктор
Ответ притвиц
Вы хоть игру то смотрели, симпатизирующий Вы наш , у более классной команды за 90 минут ни одного удара в створ , что же это за класс то такой, прежде чем писать хоть отчеты специалистов почитай дурилка картонная.
У более классной команды владение 65/35.
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притвиц
Ответ artem saribekyan
ЦСКА играл ,,блестяще"! Федотов переиграл Семака в тактике( а голы где, если ,,переиграл"?), сделал то, сделал это, бил по воротам... Это всё так. ЦСКА хорошая команда. Но вот в итоге почему всё это не помогло, почему проиграли? Пенальти- лоторея? А фактор Акинфеева не грел душу футболистам ЦСКА? И все же проиграли, да ещё в самый ответственный момент издевательский удар решающий! Небесный судья решил, что более классная команда должна победить и всё . Кто- то должен же был победить? Победил чемпион, а последний удар в серии пенальти этот принцип подтвердил. Без всяких обид. P.S. Я симпатизирую ЦСКА...
Вы хоть игру то смотрели, симпатизирующий Вы наш , у более классной команды за 90 минут ни одного удара в створ , что же это за класс то такой, прежде чем писать хоть отчеты специалистов почитай дурилка картонная.
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5t1ck
Ответ Джефф Лебовски
Грустно, очень грустно стало бразильцам. Немеряное бабло на счетах - пора его выгуливать. Свободу Клаудиньо и Малкому! ✊
Малком с желанием играл , Клауд непонятно, но видно, что не в форме
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ks1923
Ответ Удар Кержакова
цска играл в 5 защитников и 2 опорника. Все опасные моменты это контратаки и 1 со стандарта. Очень сильно напомнило матчи против Уфы, тогда ничья тоже была за счастье.
Это Гайич и Зайнутдинов защитников играли?
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Виктор
Ответ Удар Кержакова
цска играл в 5 защитников и 2 опорника. Все опасные моменты это контратаки и 1 со стандарта. Очень сильно напомнило матчи против Уфы, тогда ничья тоже была за счастье.
Цска играл в 8 защитников, переходя на схему 10 защитников в штрафной.
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Гусеконь
Ответ Удар Кержакова
цска играл в 5 защитников и 2 опорника. Все опасные моменты это контратаки и 1 со стандарта. Очень сильно напомнило матчи против Уфы, тогда ничья тоже была за счастье.
зенит 3 удара нанёс
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Любовь Мелехова
Ответ ЗЕНИТ65
Не за счёт игры заболотного, а за счёт его нырков. Ещё один дельфин в стаде.
И еще за счет его толчков в спины соперников с мячом.
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Джефф Лебовски
Грустно, очень грустно стало бразильцам.
Немеряное бабло на счетах - пора его выгуливать.
Свободу Клаудиньо и Малкому! ✊
+1
-1
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Olga.t
Вот она, несправедливость спорта)
Два тайма достойной игры ЦСКА и в итоге победа Зенита по пенальти...
у питерцев очень впечатлил Михаил Кержаков, прекрасный вратарь.
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ЗЕНИТ65
Не за счёт игры заболотного, а за счёт его нырков. Ещё один дельфин в стаде.
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