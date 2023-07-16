«Давно не видел такой слабый «Зенит». Ни одного голевого момента – нужно вспомнить такой матч». Писарев о Суперкубке
Николай Писарев назвал слабой игру «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Накануне сине-бело-голубые победили ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).
«Я давно не видел такой слабый «Зенит». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика.
ЦСКА успевал садиться назад во время начала атаки «Зенита». Заболотный провел суперматч, зацепился за все мячи. Моменты у ЦСКА возникали за счет игры Заболотного», — сказал ассистент главного тренера сборной России.
ЦСКА смотрелся лучше, но не было того преимущества, когда удивляешься: ну как можно было проиграть.
Пенальти- лоторея? А фактор Акинфеева не грел душу футболистам ЦСКА?
И все же проиграли, да ещё в самый ответственный момент издевательский удар решающий!
Небесный судья решил, что более классная команда должна победить и всё .
Кто- то должен же был победить? Победил чемпион, а последний удар в серии пенальти этот принцип подтвердил.
Без всяких обид.
P.S.
Я симпатизирую ЦСКА...
- цска поставил классический "автобус";
- все быстрые атаки срывал мелким фолом;
- начинал атаки в основном выносом мяча на Заболтоного, который скидывал мячи.
Итог: не оправдываю плохую игру Зенита, но такую тактику обычно используют очень слабые команды против фаворитов.
Немеряное бабло на счетах - пора его выгуливать.
Свободу Клаудиньо и Малкому! ✊
Два тайма достойной игры ЦСКА и в итоге победа Зенита по пенальти...
у питерцев очень впечатлил Михаил Кержаков, прекрасный вратарь.