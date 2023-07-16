«Давно не видел такой слабый «Зенит». Ни одного голевого момента – нужно вспомнить такой матч». Писарев о Суперкубке

Николай Писарев назвал слабой игру «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Накануне сине-бело-голубые победили ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

«Я давно не видел такой слабый « ». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика.

ЦСКА успевал садиться назад во время начала атаки «Зенита». Заболотный провел суперматч, зацепился за все мячи. Моменты у возникали за счет игры Заболотного», — сказал ассистент главного тренера сборной России.