Славон о концерте Pharaoh перед финалом МКС-2023: «Да я сам бы выступил, мог бы фристайл зачитать и трек какой-нибудь»

Славон высказался о выступлении Pharaoh перед финалом BetBoom МКС «БроукБойз» – 2Drots.

«Он кумир многих ребят. Его первый клип, кстати, мой друг снимал, Леша Рожков, где он около машины читает. Если все будут подпевать, значит, выбор удачный. У меня нет его любимых треков, но достойный у него был. Но все же его треки я не слушаю.

Кого бы я пригласил? Да я сам бы выступил, мог бы фристайл зачитать и трек какой-нибудь. Я же все-таки из индустрии, было бы нескучно. А так, ну, Федук хорошо подошел бы на эту роль или Макс Корж. У них мотивационные треки такие пацанские», – рассказал рэпер и игрок «Денег» в интервью Sports.ru.

В финальном матче сыграют 2Drots и « ». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00.

Более 15 тысяч билетов продано на финал МКС на «ВТБ Арене»