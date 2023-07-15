Славон о концерте Pharaoh перед финалом МКС-2023: «Да я сам бы выступил, мог бы фристайл зачитать и трек какой-нибудь»

Теги ВТБ Арена музыка Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК Деньги БроукБойз «Славон» Святослав Анисов Медиафутбол

Славон высказался о выступлении Pharaoh перед финалом BetBoom МКС «БроукБойз» – 2Drots.

«Он кумир многих ребят. Его первый клип, кстати, мой друг снимал, Леша Рожков, где он около машины читает. Если все будут подпевать, значит, выбор удачный. У меня нет его любимых треков, но достойный у него был. Но все же его треки я не слушаю.

Кого бы я пригласил? Да я сам бы выступил, мог бы фристайл зачитать и трек какой-нибудь. Я же все-таки из индустрии, было бы нескучно. А так, ну, Федук хорошо подошел бы на эту роль или Макс Корж. У них мотивационные треки такие пацанские», – рассказал рэпер и игрок «Денег» в интервью Sports.ru.

В финальном матче сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00.

Более 15 тысяч билетов продано на финал МКС на «ВТБ Арене»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dyman
Кто все эти люди?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий