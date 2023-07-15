«Народная Команда» посетила открытие памятника Георгию Ярцеву. Его не стало год назад
«Народная Команда» посетила открытие памятника Георгию Ярцеву на Преображенском кладбище.
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России скончался ровно год назад, ему было 74 года.
Фото: телеграм-канал «Народной Команды»
«Народная Команда» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», участник третьего сезона Winline Медиалиги.
Год назад умер известный футболист и тренер «Спартака» Георгий Ярцев. Помним!
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