«Народная Команда» посетила открытие памятника Георгию Ярцеву. Его не стало год назад

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Ярцев Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

«Народная Команда» посетила открытие памятника Георгию Ярцеву на Преображенском кладбище.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России скончался ровно год назад, ему было 74 года.

Фото: телеграм-канал «Народной Команды»

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», участник третьего сезона Winline Медиалиги.

Год назад умер известный футболист и тренер «Спартака» Георгий Ярцев. Помним!

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1 комментарий

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Fallenstar
Что было в школе по русскому языку? "«Народная Команда» посетила открытие памятника Георгию Ярцеву. Его не стало год назад". Кого "его"? Георгия Александровича или памятника?
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