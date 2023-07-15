«Народная Команда» посетила открытие памятника Георгию Ярцеву. Его не стало год назад

«Народная Команда» посетила открытие памятника Георгию Ярцеву на Преображенском кладбище.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России скончался ровно год назад, ему было 74 года.

Фото: телеграм-канал «Народной Команды»

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», участник третьего сезона Winline Медиалиги.

Год назад умер известный футболист и тренер «Спартака» Георгий Ярцев. Помним!