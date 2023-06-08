Литвинов о фанатах на матче Медиалиги: «Очень скучаем по такой атмосфере. Надеюсь, опыт этого сезона внесет изменения в Fan ID»

Руслан Литвинов остался под впечатлением от поддержки фанатов на матче Winline Медиалиги.

Полузащитник « » посетил матч 6-го тура группового раунда МФЛ « » – « » (1:0) на «Открытие Банк Арене».

«Мы очень скучаем по такой атмосфере. Видеть всю забитую трибуну B и эту поддержку – просто мурашки по коже.

Я надеюсь, опыт этого сезона внесет какие-то изменения в систему Fan ID, чтобы мы в скором времени смогли увидеть своих болельщиков на трибунах.

Много уже сказано слов о Fan ID. Все очень скучают по болельщикам. Правда, не хватает их поддержки на поле», – сказал .

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