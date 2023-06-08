Литвинов о фанатах на матче Медиалиги: «Очень скучаем по такой атмосфере. Надеюсь, опыт этого сезона внесет изменения в Fan ID»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Георгий Джикия Александр Соболев Fan ID Руслан Литвинов Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

Руслан Литвинов остался под впечатлением от поддержки фанатов на матче Winline Медиалиги.

Полузащитник «Спартака» посетил матч 6-го тура группового раунда МФЛ «Бей Беги» – «Народная Команда» (1:0) на «Открытие Банк Арене».

«Мы очень скучаем по такой атмосфере. Видеть всю забитую трибуну B и эту поддержку – просто мурашки по коже.

Я надеюсь, опыт этого сезона внесет какие-то изменения в систему Fan ID, чтобы мы в скором времени смогли увидеть своих болельщиков на трибунах.

Много уже сказано слов о Fan ID. Все очень скучают по болельщикам. Правда, не хватает их поддержки на поле», – сказал Литвинов.

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2 комментария

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Bartez1986
все правильно, Руслан. надо как можно больше об этом говорить. Литвинов реально радует - хороший игрок, умный парень. Один из немногих, к кому вообще нет вопросов по сезону
+5
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+3
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Oleg Olegov
Никаких изменений не будет. Во всяком случае в лучшую сторону, к сожалению.
+1
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