Алексей Гасилин: «Из медиафутбола нужно стремиться попасть в профи, а не гнуть пальцы: «Подавайте нам сразу Премьер-лигу!»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Алексей Гасилин Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Алексей Гасилин сравнил популярность Winline Медиалиги и профессиональных турниров.

– Премьер-Лига по популярности точно выше, но Медиалига уже чуть популярнее Первой лиги.

– То есть постепенно профессиональные лиги уходят в небытие?

– Нет, кончено. Это профессиональный футбол. Многие из медиафутбола должны стремиться попасть в профессиональные лиги, а не гнуть пальцы и говорить: «Подавайте нам сразу Премьер-лигу!»

Если вы хотите играть в профессиональный футбол, начните со Второй или Первой лиги. Профессиональный и медийный футбол не надо грести под одну гребенку», – сказал новичок ФК «Чисто Питер».

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3 комментария

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Сергей Ефимов
Кому что нужно, каждый сам решает за себя.
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леннорыч-абрамович
Английскую!
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Black Phoenix
Медиафутбол на то и медиафутбол чтоб там пижонить, играть на расслабоне под показуху - все эти ребята не готовы неделями на тренировках впахивать, им надо так, мячик попинать под прицелами камер без серьёзной нагрузки ради хайпа. Профессионалом там никто не станет. Плюс куча бывших профи на пенсии, для которых медиа-лига - тот же расслабон на хайпе.
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