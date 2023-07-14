Алексей Гасилин: «Из медиафутбола нужно стремиться попасть в профи, а не гнуть пальцы: «Подавайте нам сразу Премьер-лигу!»
Алексей Гасилин сравнил популярность Winline Медиалиги и профессиональных турниров.
– Премьер-Лига по популярности точно выше, но Медиалига уже чуть популярнее Первой лиги.
– То есть постепенно профессиональные лиги уходят в небытие?
– Нет, кончено. Это профессиональный футбол. Многие из медиафутбола должны стремиться попасть в профессиональные лиги, а не гнуть пальцы и говорить: «Подавайте нам сразу Премьер-лигу!»
Если вы хотите играть в профессиональный футбол, начните со Второй или Первой лиги. Профессиональный и медийный футбол не надо грести под одну гребенку», – сказал новичок ФК «Чисто Питер».
3 комментария