Алексей Гасилин: «Из медиафутбола нужно стремиться попасть в профи, а не гнуть пальцы: «Подавайте нам сразу Премьер-лигу!»

Алексей Гасилин сравнил популярность Winline Медиалиги и профессиональных турниров.

– Премьер-Лига по популярности точно выше, но уже чуть популярнее Первой лиги.

– То есть постепенно профессиональные лиги уходят в небытие?

– Нет, кончено. Это профессиональный футбол. Многие из медиафутбола должны стремиться попасть в профессиональные лиги, а не гнуть пальцы и говорить: «Подавайте нам сразу Премьер-лигу!»

Если вы хотите играть в профессиональный футбол, начните со или Первой лиги. Профессиональный и медийный футбол не надо грести под одну гребенку», – сказал новичок ФК « ».