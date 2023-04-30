Ещенко о тренере «Соболева» в «Бей Беги»: «Еще учиться и учиться ему надо»
Андрей Ещенко высказался после поражения «Бей Беги» в 1-м туре Winline Медиалиги-3.
– Что не получилось сегодня?
– Забивать не получилось, если ты не забиваешь, ты не выигрываешь. Вот они молодцы – забили.
– Как вам Александр Соболев в роли тренера?
– Ну еще учиться и учиться ему надо.
– Какая была ваша первая реакция, когда узнали, что он будет тренировать команду?
– Ну, а че? Нормально, тем более его в «Спартаке» тренируют. Он знает, что делать, поэтому он нас тренирует.
– Использует он что-то из «Спартака» в тренировках?
– Я думаю, что да. Откуда он еще может взять то упражнения? Только оттуда.
– Были уже какие то смешные истории?
– Он хотел свистеть, у него не получается свистеть. Посмеялись, – рассказал Ещенко в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.
В 1-м туре Winline Медиалиги «Бей Беги» уступили Fights Nights (1:4).
Александр Соболев – и.о. главного тренера «Бей Беги».
Главным тренером Fights Nights является Александр Мостовой.
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