Ещенко о тренере «Соболева» в «Бей Беги»: «Еще учиться и учиться ему надо»

Теги Андрей Ещенко Александр Мостовой Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Fight Nights Медиафутбол

Андрей Ещенко высказался после поражения «Бей Беги» в 1-м туре Winline Медиалиги-3.

– Что не получилось сегодня?

– Забивать не получилось, если ты не забиваешь, ты не выигрываешь. Вот они молодцы – забили.

– Как вам Александр Соболев в роли тренера?

– Ну еще учиться и учиться ему надо.

– Какая была ваша первая реакция, когда узнали, что он будет тренировать команду?

– Ну, а че? Нормально, тем более его в «Спартаке» тренируют. Он знает, что делать, поэтому он нас тренирует.

– Использует он что-то из «Спартака» в тренировках?

– Я думаю, что да. Откуда он еще может взять то упражнения? Только оттуда.

– Были уже какие то смешные истории?

– Он хотел свистеть, у него не получается свистеть. Посмеялись, – рассказал Ещенко в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

В 1-м туре Winline Медиалиги «Бей Беги» уступили Fights Nights (1:4).

Александр Соболев – и.о. главного тренера «Бей Беги».

Главным тренером Fights Nights является Александр Мостовой.

2 комментария

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alexsem69
Зачем учиться? Бей и беги😂
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