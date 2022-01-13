37-летний Ещенко завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру футболиста.
37-летний россиянин вошел в тренерский штаб команды.
Защитник выступал за «Спартак» с 2016 года. На его счету 109 матчей и один гол.
В составе красно-белых Ещенко стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка России в 2017 году.
Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Андрей Ещенко завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака» 👏— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2022
С красно-белыми он стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны 🔴⚪️
Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе! 💪 pic.twitter.com/k6JM15Ekra