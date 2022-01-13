37-летний Ещенко завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Защитник завершил карьеру футболиста.

37-летний россиянин вошел в тренерский штаб команды.

Защитник выступал за «Спартак» с 2016 года. На его счету 109 матчей и один гол.

В составе красно-белых Ещенко стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка России в 2017 году.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.