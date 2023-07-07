«Кайф». Радимов после первого дня отбора в медиафутбольную команду «Зенита» «Чисто Питер»

Теги Зенит Владислав Радимов Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов высказался после первого дня отбора в «Чисто Питер».

– Опишите сегодняшний отбор одним словом.

– Кайф.

– Топ-3 совета для медийных футболистов.

– Первое – любить футбол. Прямо вот любить, любить, любить.

Второе – чаще улыбаться и иметь чувство юмора.

Третье – не огорчаться поражениям, потому что все-таки это не профессиональный футбол, а Медиалига. Все время [нужно быть] в хорошем настроении, – рассказал главный тренер «Чисто Питера» и экс-футболист «Зенита» и сборной России.

Напомним, «Зенит» создал медиафутбольную команду «Чисто Питер», которую тренирует Владислав Радимов.

4 комментария

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mancity91
Интервью кайф. Такое содержательное
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nurlan-zenit
«Не огорчаться поражениям» это прям девиз тренерской карьеры Радимова…
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DZ0
Какое будет дерби, если они встретятся с Народной командой))
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