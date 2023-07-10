«Если бы Малком играл в каком-нибудь топ-чемпионате, он бы стоил все 100 млн». Капитан «Народной Команды» Стронг о возможном переходе форварда

Иван Стронг считает, что если бы Малком играл в топ-чемпионате, он бы стоил 100 млн евро.

– Вас радует возможный переход Малкома в клуб из Саудовской Аравии, ведь конкурент «Спартака» станет слабее? Или расстраивает, потому что чемпионат потеряет сильного игрока?

– Конечно, это очень сильный игрок, который прошёл очень хорошую школу, играл в топовых чемпионатах, в топовых клубах. Поэтому для «Спартака» хорошо. Но, у «Зенита» наверняка появятся другие игроки уровня Малкома.

– Пишут, что за Малкома заплатят 50 млн евро. Стоит ли Малком этих денег?

– Я думаю, стоит. И даже, наверное, чуть больше. Просто из России легионеры уходят с другими оценками. Если бы он играл в каком-нибудь топовом чемпионате. я думаю, он бы стоил все 100 млн.

– Если такие деньги предложат за кого-то из лидеров «Спартака», как вы к этому отнесетесь?

– Хороший будет трансфер, если один из игроков «Спартака» перейдет куда-нибудь за такие деньги. Это будет отлично. Но, к сожалению, он еще, наверное, и не приходил в команду. Пока он, наверное, такой игрок даже не родился, – рассказал капитан «Народной Команды» в интервью с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.