«Если бы Малком играл в каком-нибудь топ-чемпионате, он бы стоил все 100 млн». Капитан «Народной Команды» Стронг о возможном переходе форварда

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Малком Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Иван Стронг считает, что если бы Малком играл в топ-чемпионате, он бы стоил 100 млн евро.

– Вас радует возможный переход Малкома в клуб из Саудовской Аравии, ведь конкурент «Спартака» станет слабее? Или расстраивает, потому что чемпионат потеряет сильного игрока?

– Конечно, это очень сильный игрок, который прошёл очень хорошую школу, играл в топовых чемпионатах, в топовых клубах. Поэтому для «Спартака» хорошо. Но, у «Зенита» наверняка появятся другие игроки уровня Малкома.

– Пишут, что за Малкома заплатят 50 млн евро. Стоит ли Малком этих денег?

– Я думаю, стоит. И даже, наверное, чуть больше. Просто из России легионеры уходят с другими оценками. Если бы он играл в каком-нибудь топовом чемпионате. я думаю, он бы стоил все 100 млн.

– Если такие деньги предложат за кого-то из лидеров «Спартака», как вы к этому отнесетесь?

– Хороший будет трансфер, если один из игроков «Спартака» перейдет куда-нибудь за такие деньги. Это будет отлично. Но, к сожалению, он еще, наверное, и не приходил в команду. Пока он, наверное, такой игрок даже не родился, – рассказал капитан «Народной Команды» в интервью с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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17 комментариев

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Black Phoenix
В топ-чемпионате на примере Ла Лиги Малком на лавке штаны просиживал без шансов попасть в основу Барсы, лол. И сейчас будет точно так же: это в нашей донной РПЛ бразил звездит и искрит, а вернётся в Европу - и затухнет.
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+14
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Самозанятый
Ловите наркомана!
+9
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kasdgq76wztv
Сколько говорит он стоит 100 лямов?, это когда полировал лавку в одном известном топ клубе?
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Ильдар Фарукшин
Так пусть едит. Пусть стоит. Проблемы не вижу. Или есть 😊
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Фёдор Кузнецов
Ответ Black Phoenix
В топ-чемпионате на примере Ла Лиги Малком на лавке штаны просиживал без шансов попасть в основу Барсы, лол. И сейчас будет точно так же: это в нашей донной РПЛ бразил звездит и искрит, а вернётся в Европу - и затухнет.
Скажем так причина просиживания на скамейке Малкома в том, что на его позиции играл Месси, в Бордо он хорошо играл
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IceBear27
Или если был бы украинцем, которого нужно перевезти в АПЛ)
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Спартак Гордость России
Он в рублях имеет ввиду.
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Faust Doc
Ответ Самозанятый
Ловите наркомана!
Народная команда? Это чё в Спартаке за мистер Стронг завелся?
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Алексей Ненахов
Ответ Black Phoenix
В топ-чемпионате на примере Ла Лиги Малком на лавке штаны просиживал без шансов попасть в основу Барсы, лол. И сейчас будет точно так же: это в нашей донной РПЛ бразил звездит и искрит, а вернётся в Европу - и затухнет.
Ну когда он был в Барсе там состав был топ , поэтому Малком был там на лавке
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Black Phoenix
Ответ Фёдор Кузнецов
Скажем так причина просиживания на скамейке Малкома в том, что на его позиции играл Месси, в Бордо он хорошо играл
А когда Лига 1 стала именно топ-чемпионатом?)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Black Phoenix
А когда Лига 1 стала именно топ-чемпионатом?)
Франция приближённый к топ лиге чемпионат
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Black Phoenix
Ответ Алексей Ненахов
Ну когда он был в Барсе там состав был топ , поэтому Малком был там на лавке
Топовый состав у Барсы был при Райкарде, Гвардиоле и Энрике до 2017-го включительно, потом деградация пошла.
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Барберис
Ответ Алексей Ненахов
Ну когда он был в Барсе там состав был топ , поэтому Малком был там на лавке
Значит, Малком уступал им.

100 миллионов нереальная цена.
Малком стоит в 4 раза меньше.
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Black Phoenix
Ответ Фёдор Кузнецов
Франция приближённый к топ лиге чемпионат
... который уже почти сместили голландцы и португалы, ахах. Ты из какой машины времени вылез?)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Black Phoenix
... который уже почти сместили голландцы и португалы, ахах. Ты из какой машины времени вылез?)
Так Малком там играл когда Франция была 5
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Black Phoenix
Ответ Фёдор Кузнецов
Так Малком там играл когда Франция была 5
Так Лига 1 и сейчас 5-ая, но котировка силы французского чемпионата заметно ниже. Впрочем, тогда они тоже котировались не слишком высоко, на уровне высокооплачиваемого колхоза.
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