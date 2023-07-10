«12 миллионов в год такому игроку – это сапоги всмятку. В пекло Малкома». Кушанашвили о возможном переходе Малкома в клуб из Саудовской Аравии

Теги Зенит премьер-лига Россия Отар Кушанашвили высшая лига Саудовская Аравия Малком Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Отар Кушанашвили высказался о возможном переходе Малком в клуб из Саудовской Аравии.

– Стоит ли Малком таких денег?

– Увы, у меня нет под рукой томика Жванецкого, не то я бы нашел, подобрал подходящую для означенного абсурда цитату.

Должен заметить, что не только Малком, но вся бразильская диаспора в «Зените», расшатавшая российскую государственную экономику, не стоит и 95 процентов тех денег, что они получают. Следственно, тех комплиментов, что им выдают Орлов и иже.

Слушайте, я видел живого Давида Кипиани на поле, а вы мне про крепыша забавного, лучше которого играет даже наш Пича из «Родины Медиа».

12 миллионов в год такому игроку – это сапоги всмятку, это загробная реинкарнация Евгения Петросяна, это все равно, что считать Гошу Куценко актером, равным Брэду Питту, это все равно согласиться с тем, что Инстасамка – певица. Но если платят – значит, версия, что там дела ведут ########, – эта версия правдива.

– Это хорошо, что из российского чемпионата уезжают люди за такие деньги? Или наоборот плохо, ведь чемпионат потеряет сильного футболиста?

– Заверяю вас, про Малкома забудут через полчаса после отъезда.

Я люблю сам футбол, а не какие-то имена. Гораздо интереснее, например, следить за тем, выйдет ли в этом году моя команда «Родина» в РПЛ, или за судьбой Игнашевича и евойной команды.

Вот это сюжеты. И таких я могу назвать вам 53 штуки. В пекло Малкома.

– Что вы готовы сделать за эти деньги?

– А на ваш подлейший и сладчайший вопрос, я отвечу репликой моего лучшего в мире папы, светлая память: «все, кроме мужеложества».

Александр Медведев и Миллер будут несказанно удивлены, но деньги мне нужны ,чтоб обеспечить детей, мизинца которых не стоят ваши перехваленные Малкомы, на сигары, на кофий, на музыку, кино и, главное, книжки.

Иногда на проституток. Всем блестящего настроения. Ваш Отарик наивеличайший и светозарный Кушанашвили, – рассказал медиадиректор «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bot Vinnik
Джигурда ничего не хочет сказать? По умению вывалить поток сознания отборной кашей он второй после Отарика
+39
-5
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛексЛютый
Томика Жванецкого под рукой нет, но цифры по зарплате конечно же имеются.
Расшатали тут экономику понимаешь…
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ suwor
Оказывается, О.Кушанашвили и в футболе разбирается? Ну просто универсал! Автор новости: исправьте очепятки в заголовке и статье.
Он на евро в матче с Португалией на поле выбегал, потом сидел в тюрьме за это)))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Нифига у Кушанашвили бомбит с Зенита. Почти так же как у Канчельскиса со Спартака, ахах.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snafu
У Отарика проблемы или с математикой или с логикой. «Не стоит и 95 процентов денег» - то есть платят 12, а он не стоит и одиннадцати с половиной))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей из питера
Чем занимается Отар Кушанашвили?. И количество денег у него. Откуда? Он пустое место. Поэтому и считает деньги бразильских зенитовцев. И ведь это адекватная цена за игрока сборной Бразилии. Зависть застилает глаза хаму и пустобреху Отару.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Что за бред🤦
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Нашёлся "икспер" В 2004 году Отар Кушанашвили выбежал на поле во время матча чемпионата Европы Португалия – Россия – и ему запретили въезд в страны ЕС на 9 лет. П.С. Насколько я помню, он был ещё и изрядно пьян.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
почему он до сих пор не президент РФС?!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛексЛютый
Ответ suwor
Оказывается, О.Кушанашвили и в футболе разбирается? Ну просто универсал! Автор новости: исправьте очепятки в заголовке и статье.
Блестящий эксперт, блестящий анализ!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Bot Vinnik
Джигурда ничего не хочет сказать? По умению вывалить поток сознания отборной кашей он второй после Отарика
Из разных обоим ребята, сильно из разных
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eu
Кто это?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ndrew
"Киборг, помноженный на вечность" (с)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Странно, что его волнует судьба Малкома, хотя сам сидит в грузинской тюрьме и голодает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
О! А этот то откуда??!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
томика Жванецкого нет, потому как он скурил его на прошлой неделе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Игнашов
Легендарный
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
У этого Отара "легкость в мыслях необыкновенная". Скачут такие мыслишки, как блохи по причинному месту. Полное отсутствие гигиены мозга.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Экспертное заключение, однозначно...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Сапоги в смятку и яйца стоптать!!!)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сурков
иногда на проституток (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Я тоже живого Кипиани на поле видел и не только его. И что?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suwor
Оказывается, О.Кушанашвили и в футболе разбирается? Ну просто универсал! Автор новости: исправьте очепятки в заголовке и статье.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
граф Якунин
Ответ андрей из питера
Чем занимается Отар Кушанашвили?. И количество денег у него. Откуда? Он пустое место. Поэтому и считает деньги бразильских зенитовцев. И ведь это адекватная цена за игрока сборной Бразилии. Зависть застилает глаза хаму и пустобреху Отару.
Чем занимается андрей из питера?. И количество денег у него. Откуда? Он пустое место.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nautilus
Наш ответ Пирсу Моргану?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий