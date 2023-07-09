Кевин Кураньи: «Медиафутбол – это классно. У команд много болельщиков и лидеров мнений. Они играют в хороший футбол»
Кевин Кураньи высказался о развитии медиафутбола в России.
«Я считаю, что медиафутбол – это классно. У их команд много болельщиков, особенно молодых. А также лидеров мнений.
Я люблю, когда люди любят и играют в футбол. Я считаю, что у медиафутболистов хорошие способности, они очень быстрые.
Они играют в хороший футбол, правда», – сказал экс-игрок «Динамо», «Шальке» и сборной Германии.
Кураньи пришел на матч BetBoom МКС-2023 2Drots – «БроукБойз». Сам Кевин сообщил, что сыграет за FC Bus Гатаговых в полуфинале нижней сетки МКС с «Деньгами». Но позже сказал, что сможет только пробить пенальти, но не выйдет на поле из-за проблем с коленом.
«Я своими глазами убедился, насколько медиафутбол глобальное явление». Кураньи кайфует от матча 2Drots и «Броуков»
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