Кевин Кураньи: «Медиафутбол – это классно. У команд много болельщиков и лидеров мнений. Они играют в хороший футбол»

Кевин Кураньи высказался о развитии медиафутбола в России.

«Я считаю, что медиафутбол – это классно. У их команд много болельщиков, особенно молодых. А также лидеров мнений.

Я люблю, когда люди любят и играют в футбол. Я считаю, что у медиафутболистов хорошие способности, они очень быстрые.

Они играют в хороший футбол, правда», – сказал экс-игрок « », «Шальке» и сборной Германии.

Кураньи пришел на матч BetBoom МКС-2023 2Drots – « ». Сам Кевин сообщил, что сыграет за FC Bus Гатаговых в полуфинале нижней сетки МКС с «Деньгами». Но позже сказал, что сможет только пробить пенальти, но не выйдет на поле из-за проблем с коленом.

«Я своими глазами убедился, насколько медиафутбол глобальное явление». Кураньи кайфует от матча 2Drots и «Броуков»