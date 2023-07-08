Гатагов о победе FC Bus: «Нас не ждали так далеко в турнире. Детальки в автобусе притерлись, он поехал. Конечно, думаем о финале. Мы там обязаны быть»

Сослан Гатагов высказался после победы FC Bus над «Деньгами» на BetBoom МКС-2023.

«Конечно, нас не ждали увидеть так далеко в турнире. Команде всего 4 месяца. Пока детальки в автобусе притерлись, пока он поехал.

Сейчас уже с каждой игрой уверенность есть, но доводим игры до тяжелого, стрессового состояния и приходится их вытаскивать. Думаю, все заслуженно.

Конечно, думаем о финале. Всегда думаем. Я ребятам пишу 16 число ВТБ «Арена», а там уже посмотрим. Гранд-финал! Мы там обязаны быть. Дальше у нас очень тяжелый соперник. С «Броуками» будет очень тяжело. Посмотрим, подготовимся.

Тяжелый путь. Приложим все усилия, чтобы подойти к матчу в оптимальном состоянии и эмоциональном, и тактическом, и функционально. Стараемся продуктивно провести эти дни до матчей», – сказал Сослан в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.