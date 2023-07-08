Маврин о будущем в медиафутболе: «Есть предложения в качестве игрока, но камон, мне уже 33»

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига ФК Деньги Василий Маврин возможные трансферы Медиафутбол

Василий Маврин высказался о своем будущем в медийном футболе.

«Есть несколько предложений в качестве игрока. А ля, вот тебе столько денег и будешь футбиком.

Но камон, мне уже 33 года. Так что вопрос по будущему открыт», – сообщил Василий.

Маврин покинул клуб в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против «Родины Медиа» (0:0). 

Тем не менее Маврин вернулся в «Амкал» перед полуфинальной игрой Медиалиги против 2Drots (0:1) и принял в ней участие, а также сыграл в матче за 3-е место с «Бей Беги».

На BetBoom МКС-2023 33-летний полузащитник выступал за ФК «Деньги».

 

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