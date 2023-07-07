Широков о Марио в «Зените»: «Нормальная ситуация, но фанатам ЦСКА должно быть обидно. Фактор денег важен, они лишними никогда не бывают»

Роман Широков высказался о том, что Марио Фернандес перейдет в «Зенит» вместо ЦСКА.

– Фернандес вместо ЦСКА перейдет в « ». Как это воспринимается футбольными людьми?

– Это нормальная ситуация. Но когда Марио уезжал, то говорил, что вернется только в . То есть он провел 10 лет в нашей лиге, был связан только с армейцами. Потом что‑то произошло, и он уехал на год. Может быть, просто человек устал.

Но он обещал вернуться только в ЦСКА. Поэтому армейские болельщики с трудом воспринимают переход Фернандеса в «Зенит».

– В хоккее можно менять клубы, а в футболе сразу нарвешься на хейт.

– Ну да, Фернандес – культовый игрок для ЦСКА, он связан исключительно с этим клубом. И вот так оказаться в «Зените»… наверное, армейским фанатам должно быть обидно.

– Говорят, Марио получит пять миллионов евро за два года в Санкт‑Петербурге.

– Фактор денег важен, да. Честно говоря, не знаю, сколько Фернандесу заплатили бы в ЦСКА. Но мне кажется, Марио за карьеру уже заработал. Хотя, конечно, деньги лишними никогда не бывают.

– А он будет тянуть? Или это уже не тот , которого мы видели на домашнем чемпионате мира?

– Его никто не видел полтора года. Непонятно, в какой он форме, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России.

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