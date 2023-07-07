Широков о Марио в «Зените»: «Нормальная ситуация, но фанатам ЦСКА должно быть обидно. Фактор денег важен, они лишними никогда не бывают»

Теги ЦСКА Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ деньги Футбол

Роман Широков высказался о том, что Марио Фернандес перейдет в «Зенит» вместо ЦСКА.

– Фернандес вместо ЦСКА перейдет в «Зенит». Как это воспринимается футбольными людьми?

– Это нормальная ситуация. Но когда Марио уезжал, то говорил, что вернется только в ЦСКА. То есть он провел 10 лет в нашей лиге, был связан только с армейцами. Потом что‑то произошло, и он уехал на год. Может быть, просто человек устал.

Но он обещал вернуться только в ЦСКА. Поэтому армейские болельщики с трудом воспринимают переход Фернандеса в «Зенит».

– В хоккее можно менять клубы, а в футболе сразу нарвешься на хейт.

– Ну да, Фернандес – культовый игрок для ЦСКА, он связан исключительно с этим клубом. И вот так оказаться в «Зените»… наверное, армейским фанатам должно быть обидно.

– Говорят, Марио получит пять миллионов евро за два года в Санкт‑Петербурге.

– Фактор денег важен, да. Честно говоря, не знаю, сколько Фернандесу заплатили бы в ЦСКА. Но мне кажется, Марио за карьеру уже заработал. Хотя, конечно, деньги лишними никогда не бывают.

– А он будет тянуть? Или это уже не тот Марио Фернандес, которого мы видели на домашнем чемпионате мира?

– Его никто не видел полтора года. Непонятно, в какой он форме, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России.

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19 комментариев

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Мансур Абдрахимов
Для тебя Рома(Шурыгина Российского Футбола) это конечно нормально.
+14
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+14
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JENNINGS
Второй Жирков. После трансфера в «Челси» «Если вернусь в Россию, то только в ЦСКА»
+11
-2
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Pelerin
Если ситуация нормальная для Широкова, то она явно ненормальная...
+4
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Ivas715
Как бы странно это не звучало, но к Широкову лично у меня претензий нет. Он всю карьеру был игроком "легкого" поведения. Он никогда никакому клубу не признавался в верности и чести. Поэтому его поступки и высказывания не удивляют уже давно.
Гораздо сильнее чувства вызывают те, кто всю карьеру наоборот признавались в любви и верности.
А ЦСКА надо сделать вывод из всей этой истории. Что даже люди из "старой" обоймы могут предать. Не говоря уже про "новую"
+2
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Денис Давыдов
Да ты то за деньги всего себя с потрохами продашь, знаем, знаем
+1
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Alex1104
Довольно забавно читать комментарии под новостями о Марио.
Сколько бессеребренников!
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Ivas715
Ответ JENNINGS
Второй Жирков. После трансфера в «Челси» «Если вернусь в Россию, то только в ЦСКА»
Ну с Жирковым не совсем все так было. Жирков был готов перейти насколько знаю, но тогда Анжи тупо денег больше давало Челси и сам ЦСКА не помню, чтоб был особо заинтересован. Тогда же только Щенников начал наигрываться вовсю. Даже сам Гинер говорил вроде, что зачем нам Юра, если вот молодой прогрессирует.
С Марио вообще другая история. ЦСКА явно на него рассчитывал и не скрывал этого.
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Tafrial
Рома ... ему бы молчать с его историей трансферов )) беспринципный игрок
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Ivas715
Ответ мутятя
Конечно деньги лишними не бывают. Сколько Газпром предложил, у Фернандеса глаза сразу стали, шире брюха.
Ну это странно, не находишь? Марио все это время в РФ играл не за дошик тоже. Его зп по нашим меркам была вполне себе на уровне (в первые 15-20 игроков по заработку в лиге он регулярно входил). Больше, чем в ЦСКА ему могли дать только в Зените и Спартаке по сути. Но тогда у него глаза шире не становились, получается? А сейчас что случилось? Жадность проснулась, как 4 десяток разменял?)
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Виктор
Ответ Ранальду с пивком
Да у нас в принципе паспортисты по командам путешествуют не брезгуя , такие как Широков , которые в футбол нет-нет, да играть немного умеют за все топ клубы поиграть успели. Те кто по деревяннее играют за команду которая вылетела , потом переходят в команду которая вышла и так по кругу…. Нет никакого футбольного патриотизма (как у фанатов, верен только одним цветам ) , ну мы тоже понимаем, для них это работа. Так люди платили деньги годами за билеты, брали отгулы, ездили на электричках , кто-то из провинции тратит деньги на самолет и все чтобы посмотреть как ты играешь за его любимую команду , а потом ты берёшь и переходишь в стан принципиального соперника (так сложилось, без этого футбол -не футбол!) , это неуважение к этим людям .
А он из уважения к этим людям должен за еду работать или ещё приплатить за возможность играть?
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SMART789
Ответ Pelerin
Если ситуация нормальная для Широкова, то она явно ненормальная...
Сестра, почему ты не писала этого когда утаскивали Жиго у Краснодара и Еременко у того же ЦСКА?
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SMART789
Ответ Мансур Абдрахимов
Для тебя Рома(Шурыгина Российского Футбола) это конечно нормально.
Не помню чтобы болела ФК Зенит так горели когда Роман переходил сначала в Спартак, а потом и в ЦСКА, воспитанником которого является
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трахтенберг месть коней
Ответ JENNINGS
Второй Жирков. После трансфера в «Челси» «Если вернусь в Россию, то только в ЦСКА»
чего не скажешь, когда у тебя на воротнике сигара Гинера
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СИ
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Я считаю это крайне не нормальная ситуация.
В футболе надо наводить порядок.
И прежде всего я считаю надо сменить руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым.
Почему в этом вопросе не вмешалось руководство рфс и РПЛ?
А ведь это вопрос не денег а этики и я думаю если бы это не касалось Зенита то нашлось бы десяток причин по которым Марио остался бы в цска. Надо срочно сделать кадровые оргвыводы по руководству рфс и РПЛ.
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мутятя
Конечно деньги лишними не бывают. Сколько Газпром предложил, у Фернандеса глаза сразу стали, шире брюха.
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Ранальду с пивком
Да у нас в принципе паспортисты по командам путешествуют не брезгуя , такие как Широков , которые в футбол нет-нет, да играть немного умеют за все топ клубы поиграть успели. Те кто по деревяннее играют за команду которая вылетела , потом переходят в команду которая вышла и так по кругу…. Нет никакого футбольного патриотизма (как у фанатов, верен только одним цветам ) , ну мы тоже понимаем, для них это работа. Так люди платили деньги годами за билеты, брали отгулы, ездили на электричках , кто-то из провинции тратит деньги на самолет и все чтобы посмотреть как ты играешь за его любимую команду , а потом ты берёшь и переходишь в стан принципиального соперника (так сложилось, без этого футбол -не футбол!) , это неуважение к этим людям .
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1960лоцман
А еще говорят что бабло не самое главное , газпромовское бабло делает свое дело.
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