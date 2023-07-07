Широков о Марио в «Зените»: «Нормальная ситуация, но фанатам ЦСКА должно быть обидно. Фактор денег важен, они лишними никогда не бывают»
Роман Широков высказался о том, что Марио Фернандес перейдет в «Зенит» вместо ЦСКА.
– Фернандес вместо ЦСКА перейдет в «Зенит». Как это воспринимается футбольными людьми?
– Это нормальная ситуация. Но когда Марио уезжал, то говорил, что вернется только в ЦСКА. То есть он провел 10 лет в нашей лиге, был связан только с армейцами. Потом что‑то произошло, и он уехал на год. Может быть, просто человек устал.
Но он обещал вернуться только в ЦСКА. Поэтому армейские болельщики с трудом воспринимают переход Фернандеса в «Зенит».
– В хоккее можно менять клубы, а в футболе сразу нарвешься на хейт.
– Ну да, Фернандес – культовый игрок для ЦСКА, он связан исключительно с этим клубом. И вот так оказаться в «Зените»… наверное, армейским фанатам должно быть обидно.
– Говорят, Марио получит пять миллионов евро за два года в Санкт‑Петербурге.
– Фактор денег важен, да. Честно говоря, не знаю, сколько Фернандесу заплатили бы в ЦСКА. Но мне кажется, Марио за карьеру уже заработал. Хотя, конечно, деньги лишними никогда не бывают.
– А он будет тянуть? Или это уже не тот Марио Фернандес, которого мы видели на домашнем чемпионате мира?
– Его никто не видел полтора года. Непонятно, в какой он форме, – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России.
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«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
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Гораздо сильнее чувства вызывают те, кто всю карьеру наоборот признавались в любви и верности.
А ЦСКА надо сделать вывод из всей этой истории. Что даже люди из "старой" обоймы могут предать. Не говоря уже про "новую"
Сколько бессеребренников!
С Марио вообще другая история. ЦСКА явно на него рассчитывал и не скрывал этого.
В футболе надо наводить порядок.
И прежде всего я считаю надо сменить руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым.
Почему в этом вопросе не вмешалось руководство рфс и РПЛ?
А ведь это вопрос не денег а этики и я думаю если бы это не касалось Зенита то нашлось бы десяток причин по которым Марио остался бы в цска. Надо срочно сделать кадровые оргвыводы по руководству рфс и РПЛ.