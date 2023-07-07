Радимов о Марио в «Зените»: «Он никому ничего не должен. Век футболиста такой, что ты можешь оказаться в любой команде»

Владислав Радимов считает, что Марио Фернандес никому ничего не должен.

32-летний экс-защитник близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга. Он отыграл за московский клуб 10 сезонов.

«Начнем с того, что никому ничего не должен. Век футболиста такой, что ты можешь оказаться в любой команде. Это раз.

То, что это футболист, который доказал свою состоятельность, тоже оспаривать мы не будем.

Что касается того, перейдет он или нет, давайте дождемся официальной информации. Но то, что это хороший футболист и он в состоянии помочь « », отрицать глупо», – сказал бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России в эфире «Матч ТВ».

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