Радимов о Марио в «Зените»: «Он никому ничего не должен. Век футболиста такой, что ты можешь оказаться в любой команде»

Теги ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов считает, что Марио Фернандес никому ничего не должен.

32-летний экс-защитник ЦСКА близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга. Он отыграл за московский клуб 10 сезонов. 

«Начнем с того, что никому ничего Фернандес не должен. Век футболиста такой, что ты можешь оказаться в любой команде. Это раз.

То, что это футболист, который доказал свою состоятельность, тоже оспаривать мы не будем.

Что касается того, перейдет он или нет, давайте дождемся официальной информации. Но то, что это хороший футболист и он в состоянии помочь «Зениту», отрицать глупо», – сказал бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России в эфире «Матч ТВ». 

ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение»

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

Трансфер Марио Фернандеса озлобил людей. Только этого нам не хватало в 2023-м

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Прикиньте если бы Аршавин после арсенала в спартак перешел бы?? О да то тут бы газовая труба порвалась бы ))) А так канешно удобно говорить
+85
-25
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петросня
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Прикиньте если бы Аршавин после арсенала в спартак перешел бы?? О да то тут бы газовая труба порвалась бы ))) А так канешно удобно говорить
Кержаков после Севильи перешел в Динамо и в целом нормально все было. Потом и в Зенит вернулся.
+65
-16
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Прикиньте если бы Аршавин после арсенала в спартак перешел бы?? О да то тут бы газовая труба порвалась бы ))) А так канешно удобно говорить
Аршавин же не дурак на понижение идти.
+54
-21
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
По мне дело не в преданности, а в самой ситуации. Клуб пошёл на встречу игроку, отпустил домой, потерял в деньгах, а он в благодарность перешёл к главному конкуренту. По-любому агент воду мутит, а не игрок.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Вообще должен. Человек обещание давал. А за свои слова в приличном обществе принято отвечать.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
А да и смешные эти заступки)) Как дело касается гос проекта так все эти лизопопы вылазят))
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunteralex
Ответ ЗЕНИТ65
Анюков, Жирков, Иванович. Эти фамилии ни о чём не говорят? Но лично я не понимаю его прихода и не рад этому.
Анюков в 33 года ощутимо сдал в сравнении со своим пиком. Баноо все же ЦЗ играл в России. Жирков - уникум)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Марио в сентябре 33 года стукнет, что для кранего защитника очень немало, учитывая объем скоростной работы на этой позиции. Непонятно зачем он Зениту при их возможностях, скаутинге и отсутствии еврокубков?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
analogia
Ответ Петросня
Кержаков после Севильи перешел в Динамо и в целом нормально все было. Потом и в Зенит вернулся.
Динамо это не Спартак
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ jeckk
Видимо дурак, если до Кубани и Кайрата докатился
Кубань и Кайрат на тот момент были не хуже Спартака 😀
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sepa39
Да тут суть не только и не столько в том, куда он ушел в итоге, а в том, как он с цска расстался. Остановить действие контракта, потом зашкуриться из-за 300-400к, которые и из зп мог вычесть. Т.е по сути тут именно бабки все решили
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
analogia
Ответ Фан КриРо7
Юру Жиркова так не хейтили все-таки, а он дольше за ЦСКА играл чем Марио
Жирков после ЦСКА сменил 3 команды, зенит был уже 4, и он никому не клялся, что будет играть за 1 клуб, и его не отпускали на родину с условием, что вернется он только в ЦСКА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛеваяНогаХалка
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А да и смешные эти заступки)) Как дело касается гос проекта так все эти лизопопы вылазят))
А ЦСКА чей проект?)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Петросня
Кержаков после Севильи перешел в Динамо и в целом нормально все было. Потом и в Зенит вернулся.
Стойте, стойте а с Володькой Быстровым все было тихо??????
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veni-Vidi-Vici
Ещё как должен. Нечего было бить себя пяткой в грудь и орать, что в России не будет играть ни за какой другой клуб, кроме ЦСКА. Теперь не стоит удивляться, что за эти слова спрашивают, никто за язык не тянул. И за агента нечего прятаться. Тоже мне, невинная овечка, обманутая злым агентом. Как будто речь идёт не про взрослого мужика на четвёртом десятке, а про трёхлетнего ничего не понимающего ребёнка, которого на табуреточку посадили и заставили что-то подписать против его воли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Да, не должен. Но зачем было в 21 году на себе майку рвать и говорить, что он в РФ не будет играть ни в одном клубе, кроме коней?🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Как минимум,должен слово свое держать или не говорить тех слов,которые сказал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дважды_Герой
Ответ Karel
Всегда стоял на том, что бы легионеров запретить. Ну или лимит максимально возможно ужесточить, 2-3 лега максимум.
Первую лигу смотри..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Караваеву пора в ЦСКА)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кузичкин
болельщики,не поверите,но Фернандесу глубоко ...рать,что вы о нем думаете. .издуйте на завод работать,нищеброды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петросня
Ответ Новый тренер ФК Спартак
так суть одна, деньги
В чем проблема?)
Ну хотят футболисты больше заработать. Это нормально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ jeckk
Видимо дурак, если до Кубани и Кайрата докатился
Когда перестал тянуть уровень Зенита? Да ты гений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dadahandadahan3@gmail.com
Ответ Karel
Всегда стоял на том, что бы легионеров запретить. Ну или лимит максимально возможно ужесточить, 2-3 лега максимум.
в прошлом году, зенит играл с Спартаком (7-8) Бразильцами))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ sepa39
Да тут суть не только и не столько в том, куда он ушел в итоге, а в том, как он с цска расстался. Остановить действие контракта, потом зашкуриться из-за 300-400к, которые и из зп мог вычесть. Т.е по сути тут именно бабки все решили
А ЦСКА не мог заплатить за Марио бразильскому клубу 390 тыс. и без шума и пыли подписать с Марио контракт?
В чем проблема-то?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий