«Левшук – это капитан разве? Идет мимо лежачего, но возвращается, чтобы просто его перешагнуть. Что он хотел?». Нечай недоволен капитаном в «Амкале»

Нечай недоволен тем, что в «Амкале» капитанит Арсений Левшук.

«Левшук – это капитан разве? Идет мимо лежачего, но возвращается, чтобы просто его перешагнуть. Что он хотел? Чтобы он не вырос больше?

Если раньше был капитан-Сибыч и он тоже мог делать какие-то дикие вещи. Но он сходил с ума или мог что-то сделать сопернику, только если нашим было плохо. Он заступался за своих, даже если и наши были не правы. А этот чудик что делает?

Он просто такого склада ума. Он просто человек с некрасивым характером. Некрасиво бесится, когда проигрывает в челленджах, некрасиво себя ведет на поле, некрасиво танцует в тиктоках. Ему нельзя давать капитанку. Конечно, такой провокатор и бесячий персонаж имеет место быть в команде, выводить соперника, поджигать своих партнеров.

Но он никак не может выходить на поле, как лидер команды с повязкой на руке», – написал Артем.

Напомним, что Нечай был игроком «Амкала» с основания клуба до 2021-го.