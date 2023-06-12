Эльхан: «Как же хорош Чужой. Всегда считал его топ игроком. Он точно не уступает всем «наемникам»

Эльхан Салахов высказался об Антоне Чужом.

«Как же сильно вырос уровень медиафутбола. Только недавно Гриня и Укол приходили в «Амкал», как «наемники». А сейчас пытаются пробиться в основу «Амкала». Жесть!

Но как же хорош Чужой. Всегда считал его топ игроком, злым на футболе, часто даже перебарщивал! Но если вдуматься, он точно не уступает всем «наемникам», – сказал экс-игрок «Амкала».

Эльхан и Чужой вместе пришли в «Амкал», перед стартом второго сезона проекта в 2018 году, но Салахов покинул клуб в июне 2021-го.