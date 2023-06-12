Эльхан: «Как же хорош Чужой. Всегда считал его топ игроком. Он точно не уступает всем «наемникам»

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити Эльхан Салахов Антон Чужой Winline Медиалига «Гриня» Григорий Коробов Антон Петровский Медиафутбол

Эльхан Салахов высказался об Антоне Чужом.

«Как же сильно вырос уровень медиафутбола. Только недавно Гриня и Укол приходили в «Амкал», как «наемники». А сейчас пытаются пробиться в основу «Амкала». Жесть!

Но как же хорош Чужой. Всегда считал его топ игроком, злым на футболе, часто даже перебарщивал! Но если вдуматься, он точно не уступает всем «наемникам», – сказал экс-игрок «Амкала».

Эльхан и Чужой вместе пришли в «Амкал», перед стартом второго сезона проекта в 2018 году, но Салахов покинул клуб в июне 2021-го.

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