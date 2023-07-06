«Убегал от скинхедов – потерял плеер, зато цел. Это было начало 2000-х, вторая чеченская кампания – к нам не очень хорошо относились». Вратарь «Матч ТВ» Арби о детстве

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Вратарь «Матч ТВ» Арби Межиев вспомнил, как убегал от скинхедов в детстве.

– Ты родился в Москве. Когда твои родители сюда перебрались?

– В 1989-м – переехали из Ростова по распределению. Он – инженер, она – молодая мать. Они обосновались тут – родился старший брат, потом я.

– Они привлекали тебя к чеченской культуре?

– Конечно, это самое важное. Дома общались на чеченском, например. Соблюдали традиции, устои: когда входят старшие, ты встаешь; не жмешь руку старшим, а обнимаешь человека.

При этом у меня было обычное детство – веселье, аквапарки, юность. Да, были и скинхеды, от которых мы убегали.

– Как это было?

– Один из случаев: еду в форме «Локомотива» в метро, заходят пятеро бритых чуваков, а я в наушниках. Слушаю MP3-плеер, который мне подарили на день рождения. Как сейчас помню, плеер Sony Walkman.

Я хоть и внешне не прям суперчеченец, но они сразу ко мне: «Снимай шапку». Начали с ними бодаться, а потом дверь открылась – и я резко убежал. Потерял плеер, но зато сам цел.

Это было начало 2000-х, вторая чеченская кампания – к нам не очень хорошо относились. Но мы, родители и все наше окружение, были тише воды ниже травы. Зла никому не делали и, надеюсь, в будущем никому плохого не пожелаем. Мы хорошие люди.

– Соблюдаешь Рамадан?

– Да.

– Совмещать с тренировками сложно?

– Сложно, но через 2-3 дня привыкаешь. Особенно если нет двухразовых занятий. Да, тяжело, во рту сушит. Но режим 3-4 тренировки в неделю вообще спокойно можно выдерживать, – сказал бывший голкипер «Терека» и «Томи».

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9 комментариев

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Roman Araslanov
Прошло 20 лет и почти нечего не изменилось. Самое смешное и страшное одновременно, что часть людей с такими нацистскими взглядами поддерживает мифическую «денацификацию» Украины, а некоторые из них даже сами туда идут.
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Красный чай
Теперь они пошли в вагнер и прочие дшрг русичи типа бороться с нацистами. Любят там они на своей форме букву z скрещивать чтоб кое что напоминало.
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Kanan Jarrus
норм, че: зато пошли за три дня денацифицировать и дефашизировать украину 🤦🏼‍♀️
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ApXuMaHqPuT
Тренировка вратаря по бразильской системе👍
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Swerige78
Соблюдаешь Рамадан? - Да!. А, ну все, значит точно хороший человек..
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Мовсар Германия
Ответ QWertY
Гостеприимство во всей красе! Круче принимал гостей только Рамзан в 16 лет)
да и на днях, он не плохо так Милашину встретил)
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