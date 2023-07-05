«Генич – очень хороший, позитив вперемешку с эрудированностью. Моя работа – сделать так, чтобы он был счастлив». Вратарь «Матч ТВ» Арби о тренере
Арби Межиев доволен работой Константина Генича в качестве тренер.
– В этом сезоне ты играешь за команду «Матч ТВ». Как попал туда?
– Спасибо Роме Нагучеву. Наши переговоры длились три секунды. «Привет, Арби. Пойдешь к нам, пожалуйста?». – «Привет, Ром. Хорошо». – «Окей, пока». — «Пока».
– Твой тренер – Константин Генич.
– Лысый шарлатан (улыбается).
– Как он тебе в роли тренера?
– Костя – это позитив вперемешку с эрудированностью. Он футбольный человек. Но ему не нужно имя, чтобы влюблять в себя людей. Он и так клевый мужик.
В два часа ночи можно написать ему, он развернуто ответит, расскажет, покажет. Для меня главное в футболе – оставаться человечным. Вот Генич такой – очень хороший, и все.
– Он очень увлекся тренерством – изучает занятия топов вроде Моуринью. Это заметно?
– Это лучше у полевых игроков спрашивать. Я вратарь. Мне он просто говорит: «Арбишечка, ты знаешь, что делать. Иди». Моя работа – это встать в ворота и сделать так, чтобы Генич был счастлив, – рассказал экс-голкипер «Ахмата», «Ростова», «Томи», а ныне ФК «Матч ТВ».
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