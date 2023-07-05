«Генич – очень хороший, позитив вперемешку с эрудированностью. Моя работа – сделать так, чтобы он был счастлив». Вратарь «Матч ТВ» Арби о тренере

Арби Межиев доволен работой Константина Генича в качестве тренер.

– В этом сезоне ты играешь за команду «Матч ТВ». Как попал туда?

– Спасибо Роме Нагучеву. Наши переговоры длились три секунды. «Привет, Арби. Пойдешь к нам, пожалуйста?». – «Привет, Ром. Хорошо». – «Окей, пока». — «Пока».

– Твой тренер – Константин Генич.

– Лысый шарлатан (улыбается).

– Как он тебе в роли тренера?

– Костя – это позитив вперемешку с эрудированностью. Он футбольный человек. Но ему не нужно имя, чтобы влюблять в себя людей. Он и так клевый мужик.

В два часа ночи можно написать ему, он развернуто ответит, расскажет, покажет. Для меня главное в футболе – оставаться человечным. Вот Генич такой – очень хороший, и все.

– Он очень увлекся тренерством – изучает занятия топов вроде Моуринью. Это заметно?

– Это лучше у полевых игроков спрашивать. Я вратарь. Мне он просто говорит: «Арбишечка, ты знаешь, что делать. Иди». Моя работа – это встать в ворота и сделать так, чтобы Генич был счастлив, – рассказал экс-голкипер «Ахмата», «Ростова», «Томи», а ныне ФК «Матч ТВ».