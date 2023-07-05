«В Латвии спокойно говорил по-русски. Ни в одной стране мира не сталкивался с дискриминацией». Экс-вратарь «Ахмата» Межиев об отношении к русским

Вратарь Арби Межиев рассказал об отношении к россиянам в Латвии.

В Латвии воспитанник «Локомотива» выступал за «Транзит» и « ».

– Ты уехал играть в Латвию в 16 лет. Это был 2010 год.

– В «Вентспилс». Команда вышла в группу Лиги Европы, и там был очень крутой мужик, чеченец, тесно связанный с клубом, – Расул [Эльмурзаев]. Он предложил: «Давай попробуем? Если получится, можно будет дальше поехать играть в Европу». А у меня всегда такая мечта была.

Конечно, скачок в уровне был огромным – из юношей во взрослый футбол. В «Вентспилсе» тогда играл, например, Юрий Лайзанс. Сильная школа. На первой вратарской тренировке мне как стали шарашить, я неделю не мог мяч поймать. Но потом ничего – вроде привык. И меня взяли.

В Латвии я познакомился с Сергеем Дигулевым, который, по сути, меня сформировал как вратаря.

– В плане быта быстро освоился в другой стране?

– Я же как человек‑амфибия – в любой среде и любой ситуации буду своим. Быстро выучил латышский – не то чтобы великолепно, но понимал все.

Жизнь в Латвии спокойная и размеренная. Вентспилс – портовый город. Пляжи, тренировки, питание, возможность поехать в Юрмалу, в Литву и вообще в любую точку Европы. Шикарное время.

– Есть стереотип, что в Латвии не очень любили, когда приезжие говорили на русском.

– Тогда такого не было. Спокойно говорил на русском в любой ситуации. Вообще скажу, что ни в одной стране мира никогда не сталкивался с дискриминацией – языковой, национальной или религиозной, – сказал экс-голкипер « » и « », играющий за ФК « ».