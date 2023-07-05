«В Латвии спокойно говорил по-русски. Ни в одной стране мира не сталкивался с дискриминацией». Экс-вратарь «Ахмата» Межиев об отношении к русским

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Томь высшая лига Латвия Вентспилс Транзит Арби Межиев Политика Матч ТВ Winline Медиалига Матч ТВ Футбол

Вратарь Арби Межиев рассказал об отношении к россиянам в Латвии.

В Латвии воспитанник «Локомотива» выступал за «Транзит» и «Вентспилс».

– Ты уехал играть в Латвию в 16 лет. Это был 2010 год.

– В «Вентспилс». Команда вышла в группу Лиги Европы, и там был очень крутой мужик, чеченец, тесно связанный с клубом, – Расул [Эльмурзаев]. Он предложил: «Давай попробуем? Если получится, можно будет дальше поехать играть в Европу». А у меня всегда такая мечта была.

Конечно, скачок в уровне был огромным – из юношей во взрослый футбол. В «Вентспилсе» тогда играл, например, Юрий Лайзанс. Сильная школа. На первой вратарской тренировке мне как стали шарашить, я неделю не мог мяч поймать. Но потом ничего – вроде привык. И меня взяли.

В Латвии я познакомился с Сергеем Дигулевым, который, по сути, меня сформировал как вратаря.

– В плане быта быстро освоился в другой стране?

– Я же как человек‑амфибия – в любой среде и любой ситуации буду своим. Быстро выучил латышский – не то чтобы великолепно, но понимал все.

Жизнь в Латвии спокойная и размеренная. Вентспилс – портовый город. Пляжи, тренировки, питание, возможность поехать в Юрмалу, в Литву и вообще в любую точку Европы. Шикарное время.

– Есть стереотип, что в Латвии не очень любили, когда приезжие говорили на русском.

– Тогда такого не было. Спокойно говорил на русском в любой ситуации. Вообще скажу, что ни в одной стране мира никогда не сталкивался с дискриминацией – языковой, национальной или религиозной, – сказал экс-голкипер «Ахмата» и «Томи», играющий за ФК «Матч ТВ».

50 комментариев

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Savardus
Что ещё раз говорит о том, что глобально все люди в мире одинаковые, и среднестатистическому европейцу или американцу по барабану откуда ты. Если ты обычный человек и не преступник.

Реальная жизнь, и жизнь в российском телевизоре - это две огромные разницы
+60
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+47
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0mertas626
Ответ savik-A.M.
разрешите придраться , но Арби Межиев не является по факту русским
да можно и Ивана Петрова копнуть поглубже и не найти так называемого "русского"
+15
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n1k006
Ответ savik-A.M.
разрешите придраться , но Арби Межиев не является по факту русским
а кем? что за ответ в стиле ‘россия для русских’? мы живем в большой стране, с большим количеством разных национальностей, давай без дискриминации других жителей рф :)
+11
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Radovan
Ответ Jovana Jovičić
Нужно сразу уловить два момента - 1) он явно обитал в таком социальном кругу, где вряд ли бы кто-то начал предъявлять за национальность, язык и т.п., 2) в футбольных кругах национальный вопрос стоит несколько иначе, чем с социуме (в народе). Условно, одноклубники серб и хорват никогда не будут вести себя так, как будут вести себя друг с другом среднестатистический серб с среднестатистическим хорватом.
а сотрудники банка или страховой фирмы, серб и хорват типа побегут сразу морды бить?)
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Олег Грачёв
Ответ Snafu
Полгода назад был в Риге туристом, никаких проблем с русским языком не было. Хотя если, условно говоря, начать там размахивать российским флагом на улицах и носить майки с надписью «СССР», то, думаю, быстро предъявят, и правильно сделают.
В России много кто махает флагами, люди носят футболки «London”, “USA”, “LA”, “NY”, футболки с американским флагом. И что, правильно бы было предъявлять таким?
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Jovana Jovičić
Нужно сразу уловить два момента - 1) он явно обитал в таком социальном кругу, где вряд ли бы кто-то начал предъявлять за национальность, язык и т.п., 2) в футбольных кругах национальный вопрос стоит несколько иначе, чем с социуме (в народе).

Условно, одноклубники серб и хорват никогда не будут вести себя так, как будут вести себя друг с другом среднестатистический серб с среднестатистическим хорватом.
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Radovan
Ответ serginn
Уточнение "российском" тут лишнее. В любом телевизоре так.
а ты просто сравни, возьми рандомный выпуск евроньюс на русском и России 24)
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Фан Рубина
Так в городах по-русски там вполне себе отвечают. В Латвии дискриминация больше сверху идёт, а не снизу - скорее о русских что-то плохое услышишь в новостях от власть предержащих, чем от соседа-латыша. И касается больше местных русских или тех, кто решил таковыми стать.

В советское время всякие истории были, конечно. Но когда после распада СССР 15 лет в страну никто не ехал, то в середине нулевых местные стали рады даже туристам-бритишам, которые полетели на дискаунтерах дёшево напиваться. Вели себя они соответственно, но хоть денежку завозили. А потом лет 10 ездили наши туристы на всякие Кивины и Новые волны. Им тоже были рады, потому что они так не бухали, не блевали и не справляли нужду у Милды (которая местный Памятник Свободы). Если бы не тамошний режим со своими санкциями - так бы и ездили наши дальше и им бы были рады (только Милду русским всё равно нельзя бы было орошать, только западным хозяевам можно).
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Олег Грачёв
Ответ Radovan
ага, если бы не "тамошний режим"🤦‍♂️
А что не так? Санкции добавились год назад, а риторика 10-15 лет уже одинаково ненавистическая
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Гамарджоба Генацвале
Ответ David Aprasidze
Правильные поляки
Это потому что докопались до россиянина? Это мерило правильности?
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Radovan
Ответ Teodrakis
Были знакомые недавно в Египте, хотели посмотреть новости, ничего не понятно на арабском, но складывается очевидная картинка, что Украина уже добивает сдающихся Россию. Уже вот вот. Ещё чуть чуть и Воронеж почти украинский.
НИЧЕГО не поняли на арабском, но складывается ОЧЕВИДНАЯ картина. и у вас так, знаешь ли, во всем, логично и последовательно))) жаль вы сами свою информационную деформацию не видите...
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Газпром любит нас!
Ну а я сталкивался в Эстонии, и что дальше?
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Алексей Александрович
Ответ Radovan
а сотрудники банка или страховой фирмы, серб и хорват типа побегут сразу морды бить?)
Жесть. А если ещё доставщик пиццы окажется албанец? Резни конечно не избежать.
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serginn
Ответ Savardus
Что ещё раз говорит о том, что глобально все люди в мире одинаковые, и среднестатистическому европейцу или американцу по барабану откуда ты. Если ты обычный человек и не преступник. Реальная жизнь, и жизнь в российском телевизоре - это две огромные разницы
Уточнение "российском" тут лишнее. В любом телевизоре так.
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Олег Акимов
Не может быть. Там же одни зигующие русофобы судя по рассказам из телека.
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Олег Грачёв
Ответ Savardus
Что ещё раз говорит о том, что глобально все люди в мире одинаковые, и среднестатистическому европейцу или американцу по барабану откуда ты. Если ты обычный человек и не преступник. Реальная жизнь, и жизнь в российском телевизоре - это две огромные разницы
Так в российском телевизоре никогда и не говорили об обычных людях. Все сюжеты — про власть. А, если вы помните, власть соседней Эстонии устроила истерику на несколько дней из-за того, что футболисты сборной сфотографировались с Карпиным(по сути, другим эстонским гражданином)
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Snafu
Ответ Jovana Jovičić
Нужно сразу уловить два момента - 1) он явно обитал в таком социальном кругу, где вряд ли бы кто-то начал предъявлять за национальность, язык и т.п., 2) в футбольных кругах национальный вопрос стоит несколько иначе, чем с социуме (в народе). Условно, одноклубники серб и хорват никогда не будут вести себя так, как будут вести себя друг с другом среднестатистический серб с среднестатистическим хорватом.
Полгода назад был в Риге туристом, никаких проблем с русским языком не было. Хотя если, условно говоря, начать там размахивать российским флагом на улицах и носить майки с надписью «СССР», то, думаю, быстро предъявят, и правильно сделают.
+2
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Savardus
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот я не преступник, а среднестатистические поляки до меня докопались в Турции, когда узнали, что из России. Вот тебе и реальная жизнь.
ну Вы на мой комментарий "Про глобально" и "Среднестатистичечки" приводите частный пример.

У меня вот отчим в авиакатастрофе погиб. Значит ли это, что все самолёты падают? Нет.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Savardus
ну Вы на мой комментарий "Про глобально" и "Среднестатистичечки" приводите частный пример. У меня вот отчим в авиакатастрофе погиб. Значит ли это, что все самолёты падают? Нет.
Так таких частных примеров совсем не мало. Знакомая недавно на Кипре столкнулась причём 2 раза. Ваш "глобальный" вывод основан на каких примерах?
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Фан Рубина
Ответ Radovan
ага, если бы не "тамошний режим"🤦‍♂️
А как мне ещё называть тамошний режим, если я при нём жил? ) Это просто поставленный извне бюрократический аппарат, который обслуживает кого угодно, кроме простого латвийца и не забывает стравливать общины между собой.
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Иван Пименов
Ответ Savardus
Что ещё раз говорит о том, что глобально все люди в мире одинаковые, и среднестатистическому европейцу или американцу по барабану откуда ты. Если ты обычный человек и не преступник. Реальная жизнь, и жизнь в российском телевизоре - это две огромные разницы
Это еще раз говорит о том, что нельзя считать истории конкретного человека истиной в последней инстанции.

Дискриминация в Латвии вполне есть и она ужасна, просто он жил в городе, где половина населения - русские и русскоязычные. При этом даже школы и детсады на русском закрыли. Это ли не дискриминация? Да, она самая.
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David Aprasidze
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это потому что докопались до россиянина? Это мерило правильности?
Докопались до того, кого надо. Чуйка не подвела. Жаль если морду не намылили.
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Savardus
Ответ FilinMD
*Жизнь в телевизоре любой страны, если точнее) P.S. Ох уж этот российский телевизор, который никто не смотрит, но многие почему-то точно знают, что там показывают))
до 16 лет у меня не было выбора смотреть или нет)
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Ничего Смешного
Ответ Savardus
Что ещё раз говорит о том, что глобально все люди в мире одинаковые, и среднестатистическому европейцу или американцу по барабану откуда ты. Если ты обычный человек и не преступник. Реальная жизнь, и жизнь в российском телевизоре - это две огромные разницы
Только в телевизоре не говорят ни слово о Грузии и отношения там к русскому языку. Спасибо хоть показали, как бравые грузинские борцы за свободу встречали возобновления авиасообщения.
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Peter Parker
Ответ Radovan
а ты просто сравни, возьми рандомный выпуск евроньюс на русском и России 24)
Евроньюс и Россия 24 это немного из разных «жанров». Неуместное сравнение
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