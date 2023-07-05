Арби Межиев: «Если бы я сейчас пришел в медиафутбол, мне бы, наверное, не понравилось»

Теги Ростов Ахмат Томь Арби Межиев Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Арби Межиев считет, что медиафутбол стал токсичнее.

– Ты в Winline Медиалиге. Как тебе эта индустрия сейчас?

– Я один из тех, кто с первого сезона играл. Доходил до финала, поиграл на больших стадионах. Прикольно. Но если бы сейчас пришел в медиафутбол, мне бы, наверное, не понравилось.

– Все токсичнее стало?

– Во-первых, токсичнее. Какие-то непонятные конфликты.

Во-вторых, кайф от игры. Мы приезжали и просто получали удовольствие. Не было мандража, который есть в профессиональном футболе. Приезжал, если можно так сказать, на спущенных щах. А теперь нужно готовиться – тренировки, зарплаты, все это нужно отрабатывать. Медиафутбол становится ближе к профессиональному, – рассказал экс-голкипер «Ахмата», «Ростова», «Томи», а ныне ФК «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Игорь Пичугин
Ждём следующей новости, что сказал Арби.
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