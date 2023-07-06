«Грозный поменялся на тысячу процентов с 2012-го. Стал более светским, при этом соблюдаются чеченские устои». Вратарь «Матч ТВ» Арби о городе

Теги премьер-лига Россия Ахмат Арби Межиев Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Вратарь ФК «Матч ТВ» Арби Межиев рассказал, как изменился Грозный за последние 10 лет.

– В 2012-м ты оказался в «Тереке». Бывал раньше в Грозном? 

– Конечно. Вся моя родня из села Серноводское – это в 40 минут от Грозного. Кстати, и жена тоже оттуда.

– Грозный сильно изменился с начала 2000-х?

– Каким город был тогда, слабо помню. А вот с 2012-го по сегодняшний день Грозный поменялся на тысячу процентов. В лучшую сторону. Стал более светским – больше кофеен, ресторанов, концертов, развлекательных мероприятий. Очень много приезжих, процентов 30 людей в Грозном сейчас – это туристы. Город процветает. 

При этом соблюдаются понятия, дисциплина, устои, которые есть в Чечне и исламе. Такое смешение круто выглядит. 

– Какие устои, например? В шортах нельзя ходить?

– И это тоже. Нельзя ходить с крашеными волосами, мальчикам – носить сережки. Но все ребята и девушки у нас – молодцы. В Чечне очень сильные семейные узы – никто не хочет подставлять маму, папу, брату своим внешним видом.

– В России многие села загибаются в современных реалиях. Как твое? 

– Все хорошо. Серноводское во времена СССР было одним из лучших курортов страны. Там нашли огромное месторождение серы.

Понятно, что после войны все остановилось, но сейчас его отстраивают. Снова приезжают туристы, там находится один из самых больших заводов минеральной воды, – сказал 30-летний голкипер.

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18 комментариев

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Marcus-light
Да, видел новости. Венец цивилизации
+39
-3
+36
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Красный чай
Судя по последним новостям там как всегда "гостеприимно"
+26
0
+26
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Аскетизмом погоняю
Отличный туристический маршрут, считаю. Туда своим ходом,а обратно спецбортом. Удобно. Рекомендансьон.
+23
-1
+22
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Ебздрогыч
Конечно стал более светским: раньше журналистов похищали и убивали, теперь просто остановили и избили. Все очень светско, но и с соблюдением устоев.
+17
-1
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Углеводов нет
Аллах-вован подкидывает...
+8
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градус ненависти
При этом соблюдаются понятия (c)

понятно
+5
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АРХАТ
Ответ Marcus-light
Да, видел новости. Венец цивилизации
Всё-таки ближе к ..опе цивилизации
+4
0
+4
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Mark Safa
Ответ Marcus-light
Да, видел новости. Венец цивилизации
Дикой цивилизации если быть точнее
+3
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Mark Safa
Я вам больше скажу, мир вообще поменялся после 2012 года!
+2
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АРХАТ
Светским он был во времена СССР.
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OldRedWhite
Никогда мы не будем братьями )))
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Patriarkh Kirill
Ответ Красный чай
Судя по последним новостям там как всегда "гостеприимно"
Это происки Госдепа!(с)....(сарказм)
+1
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damondiamond
просто навалил кринжа на фоне другой новости
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Faust Doc
Развитое производство, квалифицированные специалисты! Экономическое чудо, Сингапур отдыхает!
гы гы гы
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Nickson
Да, буквально на днях такая светская история приключилась в демократической республике.
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Спартак Уокер
Ну что сказать бывал в Грозном обычный город
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Hitgoe Himgob
Ответ Аскетизмом погоняю
Отличный туристический маршрут, считаю. Туда своим ходом,а обратно спецбортом. Удобно. Рекомендансьон.
Причёску ещё сделают модную
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