«Грозный поменялся на тысячу процентов с 2012-го. Стал более светским, при этом соблюдаются чеченские устои». Вратарь «Матч ТВ» Арби о городе

Вратарь ФК «Матч ТВ» Арби Межиев рассказал, как изменился Грозный за последние 10 лет.

– В 2012-м ты оказался в «Тереке». Бывал раньше в Грозном?

– Конечно. Вся моя родня из села Серноводское – это в 40 минут от Грозного. Кстати, и жена тоже оттуда.

– Грозный сильно изменился с начала 2000-х?

– Каким город был тогда, слабо помню. А вот с 2012-го по сегодняшний день Грозный поменялся на тысячу процентов. В лучшую сторону. Стал более светским – больше кофеен, ресторанов, концертов, развлекательных мероприятий. Очень много приезжих, процентов 30 людей в Грозном сейчас – это туристы. Город процветает.

При этом соблюдаются понятия, дисциплина, устои, которые есть в Чечне и исламе. Такое смешение круто выглядит.

– Какие устои, например? В шортах нельзя ходить?

– И это тоже. Нельзя ходить с крашеными волосами, мальчикам – носить сережки. Но все ребята и девушки у нас – молодцы. В Чечне очень сильные семейные узы – никто не хочет подставлять маму, папу, брату своим внешним видом.

– В России многие села загибаются в современных реалиях. Как твое?

– Все хорошо. Серноводское во времена СССР было одним из лучших курортов страны. Там нашли огромное месторождение серы.

Понятно, что после войны все остановилось, но сейчас его отстраивают. Снова приезжают туристы, там находится один из самых больших заводов минеральной воды, – сказал 30-летний голкипер.