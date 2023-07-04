Карат о «Лужниках»: «Суть не в том, насколько они заполнены. Суть в том, что это главный стадион страны»

Теги Лужники Амкал Winline Медиалига Бей Беги Карат Медиафутбол

Владислав Коротаев поделился эмоциями от матча за бронзу Winline МФЛ на БСА «Лужники».

«Играть на неполных «Лужниках» или на полном небольшом стадионе? Сложный вопрос. Суть же не в том, насколько они заполнены, а в том, что это главный стадион страны.

Ты играешь, тебя поддерживают твои люди. Я думаю, что придет тот период, когда мы сможем заполнить все эти 80 тысяч на «Лужниках», – сказал форвард «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

В матче за третье место команда Германа обыграла «Бей Беги» (1:0) и получила путевку в Фонбет Кубок России.

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