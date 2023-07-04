Ренат Васиченко продлил контракт с «Сахалинцем»

Ренат Васиченко остается в ФК «Сахалинец».

Васиченко был арендован 2Drots у «Сахалинца» на время BetBoom МКС-2023.

Ранее Ренат обещал вернуться в «Сахалинец» после окончания аренды: «Поддержка, конечно, подкупает. Но это жизнь, я обязан вернуться в «Сахалинец». Не думаю, что кто-то будет на меня обижаться».

«Сахалинец» проиграл «Бей Беги» (1:2) в четвертьфинале Winline Медиалиги и вылетел из турнира. Васиченко за время МФЛ-3 забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.