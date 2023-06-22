Ренат Васиченко: «Пока я все еще хочу играть в профессиональный футбол. Всегда можно в медиафутбол вернуться»

Теги Вторая лига Ренат Васиченко Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК «Сахалинец» Алекс Шибаев МФК Сахалинец Медиафутбол

Ренат Васиченко рассказал, планирует ли он остаться в 2Drots после BetBoom МКС-2023.

«Остаться в 2Drots? Поддержка, конечно, подкупает. Но это жизнь, я обязан вернуться в «Сахалинец». Не думаю, что кто-то будет на меня обижаться. Честно, я пока все еще хочу играть в профессиональный футбол. Всегда же можно в медиафутбол вернуться», – сказал форвард «Сахалинца» в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.

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Ранее Васиченко был арендован 2Drots у «Сахалинца» на время BetBoom МКС-2023.

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