Алексей Шерстенев – новый главный тренер «Сахалинца» из Второй лиги

Теги Вторая лига ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Алексей Шерстенев возглавил «Сахалинец».

Ранее Шерстенев руководил командами «Строгино» и «ФШМ», работал в академиях московского «Динамо» Москва и «Сатурна», а также был личным консультантом Данилы Козловского в фильме «Тренер». 

Сейчас Алексей главный тренер студенческой сборной России

В интервью Sports.ru исполнительный директор «Сахалинца» Сергей Брейн сообщил, что тренер будет одновременно руководить профессиональной командой, которая играет во Второй лиге, а также медиафутбольной командой. 

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2 комментария

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krokodilych
Это наконец-то те самые новости, которые изменят судьбу России? :)

А если серьезно, мне как-то не нравится наметившееся "размывание границ" между профессиональным футболом и медиафутболом, при всем уважении к последнему.
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Владимир Туаев
Важнее новости сегодня не будет!
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