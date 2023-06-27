Алексей Шерстенев – новый главный тренер «Сахалинца» из Второй лиги

Алексей Шерстенев возглавил «Сахалинец».

Ранее Шерстенев руководил командами «Строгино» и «ФШМ», работал в академиях московского «Динамо» Москва и «Сатурна», а также был личным консультантом Данилы Козловского в фильме «Тренер».

Сейчас Алексей главный тренер студенческой сборной России

В интервью Sports.ru исполнительный директор «Сахалинца» Сергей Брейн сообщил, что тренер будет одновременно руководить профессиональной командой, которая играет во лиге, а также медиафутбольной командой.