Тарасов отпразднует гол, если забьет «Локо» в Кубке: «Почему нет? Я же не буду провоцировать»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота «Локомотива».

– С каким клубом вам хотелось бы встретиться в Кубке России?

– Если дойдем до профессиональных, с любым. Но встретиться с «Локомотивом» было бы фантастикой для меня. Я мог только мечтать о том, чтобы сыграть против своей бывшей команды за свою медийную.

– Если забьете «Локомотиву», будете праздновать?

– Конечно! Почему нет? Я же не буду провоцировать, буду праздновать. Это нормальная история. Не думал о перформансах. Нет никаких мыслей, – сказал президент «Родины Медиа».

По итогам третьего сезона Winline Медиалиги в Фонбет Кубок России попадут 3 команды: «Родина Медиа», 2Drots и «Амкал». Все они начнут выступление с первого раунда Пути регионов.

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7 комментариев

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Papa Paolo
Дим, всем на с рать.

Без обид.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Papa Paolo
Дим, всем на с рать. Без обид.
С вами сложно не согласиться, но ему задали вопрос, на который он дал конкретный и вполне корректный ответ. Все-таки не свое мнение в соцсетях на обозрение выставил.
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Зелёный гопник
Уточняйте пожалуйста какому Локомотиву , если U14, то возможно 😁
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Северный болельщик
Мастер по удалениям за две минуты
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Михаил Блинов
А разве Родина медиа и ФК "Родина" не связаны между собой?
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юра георгиевский
Не очень думается, что любительская команда дойдёт до клубов РПЛ. Чепуха. Ну, один шанс из миллиарда.
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Andrey Yaroslavtsev
Президент сказал, президент сделал.
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