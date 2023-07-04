Тарасов отпразднует гол, если забьет «Локо» в Кубке: «Почему нет? Я же не буду провоцировать»

Дмитрий Тарасов ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота «Локомотива».

– С каким клубом вам хотелось бы встретиться в Кубке России?

– Если дойдем до профессиональных, с любым. Но встретиться с «Локомотивом» было бы фантастикой для меня. Я мог только мечтать о том, чтобы сыграть против своей бывшей команды за свою медийную.

– Если забьете «Локомотиву», будете праздновать?

– Конечно! Почему нет? Я же не буду провоцировать, буду праздновать. Это нормальная история. Не думал о перформансах. Нет никаких мыслей, – сказал президент «Родины Медиа».

По итогам третьего сезона Winline Медиалиги в Фонбет Кубок России попадут 3 команды: «Родина Медиа», 2Drots и «Амкал». Все они начнут выступление с первого раунда Пути регионов.