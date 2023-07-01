Тарасов о чемпионстве в Медиалиге: «Я не живу прошлым. Победы с «Локо» мне дороги, но эту победу я ждал еще больше, потому что это сегодняшний день»

Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями после победы в Winline Медиалиге.

«Родина Медиа», за которую выступает 36-летний хавбек, в финале сегодня обыграла 2Drots (3:1).

«Я честно уже сказал, что не живу прошлым. Победы с « » в профессиональном футболе – это одна история. Они очень дороги мне, но эту победу я ждал еще больше, потому что это сегодняшний день.

Это моя с Сашей [T-Killah] команда, меньше чем за год мы дважды дошли до финала, и сегодня нам воздалось.

Мы сделали все правильно и заслужили. Спасибо болельщикам. Их у нас не так много, но они прибавляются, мы это видим», – сказал полузащитник «Родины Медиа».

«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1

Тарасов – первый футболист, выигравший Медиалигу, чемпионат и Кубок России