«Мы в кубке. Я возвращаюсь в большой футбол». Тарасов о выходе «Родины Медиа» в финал Медиалиги и в Кубок России
Дмитрий Тарасов высказался после выхода «Родины Медиа» в финал Winline Медиалиги.
– Вы в Кубке России.
– Мы в кубке. Я возвращаюсь в большой футбол. Я же сказал, что готов. Хорошую форму набрал. Я сам в шоке.
– Вам явно для Кубка России нужно усиление.
– Ну, возможно, но мы сейчас не думаем об этом. Сейчас у нас было две задачи и они остаются – попасть в Кубок и выиграть МФЛ. Первую задачу мы выполнили. Кубок России – это топ. Мы вышли во второй раз подряд в финал, хотя мы только создали команду. Это, я считаю, достойно уважения.
Ну, а усиление под кубок? Безусловно, никто не спорит, нужно. Мы будем над этим думать, но еще сезон не закончился. Еще финал.
– Если объективно смотреть, кто из профессионалов может к вам прийти? Ты со многими общаешься, ты многих знаешь.
– Со многими. С Глушаковым общаюсь.
– Он как раз пока без клуба.
– Да, он без клуба. Ну, мы дружим, общаемся. У нас хорошие приятельские отношения. Посмотрим, может ему интересно будет под кубок. Много игроков, которые могут помочь. Из той же главной команды «Родины».
– Но они будут сами в кубке.
– Да, но есть «Родина-2», там хорошие игроки есть, которым не хватает практики. Мы будем думать, но сейчас все мысли только о финале.
– Ты сам от футбола не устал?
– Я думаю, если бы я устал, я бы не был таким вовлеченным в футбол. Очень много идей у меня, проектов.
– А играть?
– Играть – нет [не устал]. Кайфую. 36 лет это не возраст. Я ощущаю себя на 23 года, мое любимое число. В душе – 23. На поле я ни в чем не уступаю. Если я почувствую, что буду уступать, я скажу: «Все, стоп». А пока я показываю свой уровень, все классно, – сказал президент «Родины Медиа».
Напомним, что финалисты Winline Медиалиги право участия в Кубке России.
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