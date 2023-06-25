«Мы в кубке. Я возвращаюсь в большой футбол». Тарасов о выходе «Родины Медиа» в финал Медиалиги и в Кубок России

Дмитрий Тарасов высказался после выхода «Родины Медиа» в финал Winline Медиалиги.

– Вы в Кубке России.

– Мы в кубке. Я возвращаюсь в большой футбол. Я же сказал, что готов. Хорошую форму набрал. Я сам в шоке.

– Вам явно для Кубка России нужно усиление.

– Ну, возможно, но мы сейчас не думаем об этом. Сейчас у нас было две задачи и они остаются – попасть в Кубок и выиграть МФЛ. Первую задачу мы выполнили. Кубок России – это топ. Мы вышли во второй раз подряд в финал, хотя мы только создали команду. Это, я считаю, достойно уважения.

Ну, а усиление под кубок? Безусловно, никто не спорит, нужно. Мы будем над этим думать, но еще сезон не закончился. Еще финал.

– Если объективно смотреть, кто из профессионалов может к вам прийти? Ты со многими общаешься, ты многих знаешь.

– Со многими. С Глушаковым общаюсь.

– Он как раз пока без клуба.

– Да, он без клуба. Ну, мы дружим, общаемся. У нас хорошие приятельские отношения. Посмотрим, может ему интересно будет под кубок. Много игроков, которые могут помочь. Из той же главной команды «Родины».

– Но они будут сами в кубке.

– Да, но есть «Родина-2», там хорошие игроки есть, которым не хватает практики. Мы будем думать, но сейчас все мысли только о финале.

– Ты сам от футбола не устал?

– Я думаю, если бы я устал, я бы не был таким вовлеченным в футбол. Очень много идей у меня, проектов.

– А играть?

– Играть – нет [не устал]. Кайфую. 36 лет это не возраст. Я ощущаю себя на 23 года, мое любимое число. В душе – 23. На поле я ни в чем не уступаю. Если я почувствую, что буду уступать, я скажу: «Все, стоп». А пока я показываю свой уровень, все классно, – сказал президент «Родины Медиа».

Напомним, что финалисты Winline Медиалиги право участия в Кубке России.