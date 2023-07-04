Хавбек 2Drots Манна о подработках в такси во времена Второй лиги: «Часто попадались пьяные люди. Некоторые оценивали мой музыкальный вкус и накидывали больше чаевых»

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Салют деньги 2Drots Winline Медиалига «Манна» Станислав Манаев Медиафутбол

Станислав Манаев рассказал о своей жизни, когда он играл во Второй лиге.

– После «Тосно» ты варился во Второй лиге – «Салют» Белгород, «Динамо» СПб. Опиши жизнь футболиста Второй лиги.

– Все зависит от клуба. Не скажу, что я попал в плохой клуб. Да, зарплата и условия не шикарные. Но у тебя есть, где ночевать, что поесть, где тренироваться и качаться, чтобы привести себя в форму.

Жизнь футболиста Второй лиги – это тяжелая во всех смыслах работа, где мало приятных эмоций. Тяжелая как физически, так и психологически. Выезды тяжелые, условия не самые лучшие, посещаемости нет. Но когда там находишься, не обращаешь внимание на это: все мысли о том, как заиграть и уехать. Только пройдя весь этот путь, я высказываю такую точку зрения. Думаю, если бы я сейчас был там, то ответил бы по-другому.

– Я знаю, что в то время ты подрабатывал. Вспомни свою самую необычную работу.

– Да, работал таксистом, курьером. Мог ночами после игр работать в табачке, помогать другу. Когда таксовал ночью, часто попадались пьяные люди, которых приходилось будить по 10 минут. Некоторые могли заценить мой музыкальный вкус и накидывали больше чаевых. Прикольно.

Если была возможность поработать, старался максимально цепляться за это. Часто выходил в ночь. Были дни, когда вставал в 6 утра и приходил домой только к часу ночи.

– Что для тебя Вторая лига?

– Если хочешь играть в футбол, ты это терпишь. Играя во Второй лиге, ты не сможешь жить на широкую ногу, придется экономить. Например, мне в 21 год платили 12 тысяч рублей (с учетом налогов). Как можно прожить на такую зарплату? Естественно, были премиальные. Но в любом случае за месяц выходила сумма, на которую тяжело прожить. Хорошо, что я был один, без семьи.

Играл в «Тосно» и высморкался в купюру 5000 рублей – а теперь звезда Медиалиги и забивает ЦСКА

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4 комментария

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Иван Дорн
Сейчас хороший вкус это когда по радио начинает петь Бузова, ты меняешь радиостанцию
+4
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<~Inter~>
Ответ ApXuMaHqPuT
Из Второй лиги в 2Drots - вот это прорыв🙉
Парень нашел способ заниматься своим любимым делом и зарабатывать больше денег, но здесь диванные эксперты готовы лишь шутить и критиковать
+3
0
+3
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Иван Дорн
Ответ <~Inter~>
Парень нашел способ заниматься своим любимым делом и зарабатывать больше денег, но здесь диванные эксперты готовы лишь шутить и критиковать
а сколько он зарабатывает, может на такси больше "подымал"
+1
0
+1
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