ФНЛ и Медиалига будут сотрудничать. Запланированы товарищеские матчи, просмотры игроков и зимний турнир
ФНЛ и Winline Медиалига объявили о сотрудничестве.
В рамках подписанного меморандума стороны договорились:
– Проводить товарищеские матчи между клубами ФНЛ и Медиалиги;
– Организовывать просмотры игроков МФЛ в командах ФНЛ;
– Обмениваться опытом между персоналом – тренерами, врачами, менеджерами – клубов ФНЛ и МФЛ;
– Медиалига поможет ФНЛ в создании контента для клубов и футболистов ФНЛ.
Для реализации этих и других направлений ФНЛ и Медиалига будут обмениваться информацией, проводить консультации и другие мероприятия.
Президент ФНЛ Наиль Измайлов также добавил, что зимой планируется турнир с участием команд Медиалиги.
Медиалига – футбольный турнир для медийных команд, основанный в прошлом году.
ФНЛ занимается организацией и управлением Первой и Второй лиг.
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