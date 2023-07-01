ФНЛ и Медиалига будут сотрудничать. Запланированы товарищеские матчи, просмотры игроков и зимний турнир

ФНЛ и Winline Медиалига объявили о сотрудничестве.

В рамках подписанного меморандума стороны договорились:

– Проводить товарищеские матчи между клубами ФНЛ и Медиалиги;

– Организовывать просмотры игроков МФЛ в командах ФНЛ;

– Обмениваться опытом между персоналом – тренерами, врачами, менеджерами – клубов ФНЛ и МФЛ;

– Медиалига поможет ФНЛ в создании контента для клубов и футболистов ФНЛ.

Для реализации этих и других направлений ФНЛ и Медиалига будут обмениваться информацией, проводить консультации и другие мероприятия.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов также добавил, что зимой планируется турнир с участием команд Медиалиги.

– футбольный турнир для медийных команд, основанный в прошлом году.

ФНЛ занимается организацией и управлением Первой и Второй лиг.