Слон получил перелом ребра и ушиб легкого в финале Winline Медиалиги

Слон получил повреждение в финальном матче Winline Медиалиги с «Родиной Медиа».

Атакующему полузащитнику 2Drots диагностировали перелом ребра и ушиб легкого.

В лучшем случае на восстановление ему потребуется 3-4 недели.

«Еще есть подозрение, что в последнем эпизоде перед заменой, я мог сломать ребро...

Столкнулся с громилой цз и почувствовал хруст слева в груди. Дышать почти не могу», – написал Слон сразу после матча.

« » Тарасова и Каряки выиграла , победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1.

