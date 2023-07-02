Слон получил перелом ребра и ушиб легкого в финале Winline Медиалиги
Слон получил повреждение в финальном матче Winline Медиалиги с «Родиной Медиа».
Атакующему полузащитнику 2Drots диагностировали перелом ребра и ушиб легкого.
В лучшем случае на восстановление ему потребуется 3-4 недели.
«Еще есть подозрение, что в последнем эпизоде перед заменой, я мог сломать ребро...
Столкнулся с громилой цз и почувствовал хруст слева в груди. Дышать почти не могу», – написал Слон сразу после матча.
«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1.
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