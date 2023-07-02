Слон получил перелом ребра и ушиб легкого в финале Winline Медиалиги

Теги травмы «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Слон получил повреждение в финальном матче Winline Медиалиги с «Родиной Медиа».

Атакующему полузащитнику 2Drots диагностировали перелом ребра и ушиб легкого.

В лучшем случае на восстановление ему потребуется 3-4 недели.

«Еще есть подозрение, что в последнем эпизоде перед заменой, я мог сломать ребро...

Столкнулся с громилой цз и почувствовал хруст слева в груди. Дышать почти не могу», – написал Слон сразу после матча.

«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1.

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