Тарасов выложил фото в кровати с кубком Медиалиги

Дмитрий Тарасов опубликовал фото в постели с чемпионским кубком Winline МФЛ-3.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Тарасова

36-летний полузащитник выиграл турнир в составе « », победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).

Для него это первая победа в Медиалиге, хотя он принимал участие во всех трех розыгрышах турнира.

В первом сезоне он дошел до полуфинала Медиалиги в составе «На Спорте», а во втором – до финала с «РМ». В обоих случаях его команда проиграла именно 2Drots.

Тарасов стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локо») и .

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