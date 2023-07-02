Тарасов выложил фото в кровати с кубком Медиалиги

Теги Дмитрий Тарасов 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов опубликовал фото в постели с чемпионским кубком Winline МФЛ-3.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Тарасова

36-летний полузащитник выиграл турнир в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).

Для него это первая победа в Медиалиге, хотя он принимал участие во всех трех розыгрышах турнира.

В первом сезоне он дошел до полуфинала Медиалиги в составе «На Спорте», а во втором – до финала с «РМ». В обоих случаях его команда проиграла именно 2Drots.

Тарасов стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локо») и Медиалигу.

«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили

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54 комментария

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Фут.Боль
Кубок покрасивее Бузовой, конечно.
+84
-4
+80
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Nik-17
Кто на что учился, как говорится)
+42
0
+42
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Гамарджоба Генацвале
Докатился, со штопором спит.
+29
-1
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Паровоз19
Ответ Фут.Боль
Кубок покрасивее Бузовой, конечно.
и поумнее чего уж там
+25
-3
+22
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rarrih
Стал первым футболистом, который выиграл Чемпионат, Кубок и Медиалигу.
Как это можно в один ряд ставить ???
+20
-1
+19
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Айнур Билалов
пора набить татуху с тремя трофеями, как моур
+9
0
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Геннадий Тёкин
"Тарасов стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России и Медиалигу". Вот это я понимаю, а то хвалятся некоторые победами в ЛЧ,ЧМ и прочей ерундой))).
+10
-1
+9
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Spaten
Ответ Фут.Боль
Кубок покрасивее Бузовой, конечно.
Так кубок получил своё второе имя Оля))
+8
0
+8
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Александр Зубков
Дима Тарасов. И кубок ########.
+7
-1
+6
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Майк Фил
Куда уж Сити до их требла
+3
0
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Фан Рубина
Закончилась карьера профессионального футболиста - приходится сливать остатки былой славы на клоунство, чтобы заработать.
+3
-1
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Мукунку хороший
Ответ TiNO
И в туалет наверное с ним ходит))
Скорее в него..)
+4
-2
+2
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Alex Slobodskikh
Можно сделать платную блокировку тегов..
На теге Медиаговно озолотитесь же
+5
-3
+2
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ten Hag
Неповторимый оригинал
+2
0
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Andrey Yaroslavtsev
И это в 36 лет!
+1
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Мукунку хороший
Ответ Фан Рубина
Закончилась карьера профессионального футболиста - приходится сливать остатки былой славы на клоунство, чтобы заработать.
А у него была слава.?))
+2
-1
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Pb-SE
Ответ TiNO
И в туалет наверное с ним ходит))
В него
+2
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Pb-SE
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Приболел?
Уже лет 36 как
+2
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Tun
Ответ Фут.Боль
Кубок покрасивее Бузовой, конечно.
Ой, так про многое можно сказать)
+1
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Zatvornick
Ну хорошо что не видео.
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prus_3
Если в кровать больше никто не рискует, то вполне и кубок сойдет.
+1
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TiNO
И в туалет наверное с ним ходит))
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Tigo_Volchara93
🙉
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Onion
Ответ ТрактоПоктер
Месси отдыхает
Месси фотографирует)))
0
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ALMANAC
Левандовски с ЛЧ❌
Месси с ЧМ❌
Тарасов с медиалигой✅
+1
-1
0
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