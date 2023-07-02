Тарасов выложил фото в кровати с кубком Медиалиги
Дмитрий Тарасов опубликовал фото в постели с чемпионским кубком Winline МФЛ-3.
Фото: телеграм-канал Дмитрия Тарасова
36-летний полузащитник выиграл турнир в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).
Для него это первая победа в Медиалиге, хотя он принимал участие во всех трех розыгрышах турнира.
В первом сезоне он дошел до полуфинала Медиалиги в составе «На Спорте», а во втором – до финала с «РМ». В обоих случаях его команда проиграла именно 2Drots.
Тарасов стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локо») и Медиалигу.
«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили
Как это можно в один ряд ставить ???
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Месси с ЧМ❌
Тарасов с медиалигой✅