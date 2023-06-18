Более 121 тысячи человек смотрели игру «Амкала» с «БроукБойз» – это рекорд сезона Медиалиги

На матче «Броуки» – «Амкал» был установлен рекорд сезона по зрительскому онлайну.

Матч 1/4 финала на пике смотрели более 121 тысячи зрителей на ютубе.

Это новый рекорд третьего сезона МФЛ. До этого лучшим результатом был онлайн 102 тысячи на игре группового этапа 2Drots – «Матч ТВ» (2:1).

В прошлом сезоне четвертьфинальный матч 2Drots – « » (4:3) собрал более 129 тысяч человек, а финал 2Drots – « » (1:1, 3:1 Б) – более 145 тысяч.