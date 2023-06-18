Более 121 тысячи человек смотрели игру «Амкала» с «БроукБойз» – это рекорд сезона Медиалиги
На матче «Броуки» – «Амкал» был установлен рекорд сезона по зрительскому онлайну.
Матч 1/4 финала Winline Медиалиги на пике смотрели более 121 тысячи зрителей на ютубе.
Это новый рекорд третьего сезона МФЛ. До этого лучшим результатом был онлайн 102 тысячи на игре группового этапа 2Drots – «Матч ТВ» (2:1).
В прошлом сезоне четвертьфинальный матч 2Drots – «Амкал» (4:3) собрал более 129 тысяч человек, а финал 2Drots – «Родина Медиа» (1:1, 3:1 Б) – более 145 тысяч.
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