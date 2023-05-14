Более 100 тысяч зрителей смотрели матч Медиалиги «Матч ТВ» – 2Drots. Это новый рекорд группового этапа

В Winline Медиалиге установлен новый рекорд по числу зрителей на групповом этапе турнира.

Матч 3-го тура между « » и 2Drots в концовке смотрели более 100 тысяч зрителей.

Абсолютный рекорд турнира принадлежит финалу второго сезона. Тогда матч 2Drots – «Родина Медиа» смотрели 145 тысяч зрителей.

Сегодняшняя игра завершилась победой 2Drots (2:1), хотя за шесть минут до конца «Матч ТВ» вел в счете.