Более 100 тысяч зрителей смотрели матч Медиалиги «Матч ТВ» – 2Drots. Это новый рекорд группового этапа
В Winline Медиалиге установлен новый рекорд по числу зрителей на групповом этапе турнира.
Матч 3-го тура между «Матч ТВ» и 2Drots в концовке смотрели более 100 тысяч зрителей.
Абсолютный рекорд турнира принадлежит финалу второго сезона. Тогда матч 2Drots – «Родина Медиа» смотрели 145 тысяч зрителей.
Сегодняшняя игра завершилась победой 2Drots (2:1), хотя за шесть минут до конца «Матч ТВ» вел в счете.
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