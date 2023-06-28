ФК «Деньги» возложил цветы в школе №1 Беслана. Игрок клуба Мисиков был в числе заложников во время теракта в 2004-м

Теги товарищеские матчи (клубы) Первая лига Алания Владикавказ Георгий Тигиев ФК Деньги «STANOS» Стас Малиев Ацамаз Мисиков Медиафутбол

ФК «Деньги» посетил школу №1 в Беслане и возложил цветы.

«Алания» проведет товарищеский матч с медийной командой «Деньги» во Владикавказе 29 июня. Начало – в 17:00 (мск).

Накануне игры футболисты «Денег» посетили мемориальное кладбище «Город Ангелов» и возложили цветы в школе № 1 города Беслана.

Президент «Денег» Стас Малиев – осетин и болельщик «Алании». За «Деньги» выступают несколько экс-футболистов «Алании».

Игрок «Денег» Ацамаз Мисиков был одной из жертв теракта и до момента штурма находился в заложниках.

За команду Малиева выступает Георгий Тигиев, который в момент теракта также находился в городе.

Тигиев о теракте в Беслане: «За следующие 3-5 лет усилили безопасность, у всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем городе такое может произойти»

 

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5 комментариев

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London-D
Самая страшная трагедия в истории современной России
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SamAreZ
Ответ London-D
Самая страшная трагедия в истории современной России
Ещё зимняя вишня в Кемерово... Гибель детей всегда страшно
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ZjzoRe
самое страшное место в России
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