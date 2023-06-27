«Для меня не безразличен футбол в моем родном регионе». Станос о важности матча «Деньги» – «Алания»

Станос высказался о важности товарищеского матча «Алании» и «Денег».

« » большой бренд и каждый мальчишка, который вырос в Осетии мечтает выйти на поле стадиона во Владикавказе. Для меня не безразличен футбол в моем родном регионе и сыграть против родной команды это большая мечта.

Надеюсь, что у нас получится порадовать жителей Осетии, для меня это особенный матч», – рассказал президент «Денег» в интервью Sports.ru.

29 июня «Алания» во Владикавказе проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом « ».