«Для меня не безразличен футбол в моем родном регионе». Станос о важности матча «Деньги» – «Алания»

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Станос высказался о важности товарищеского матча «Алании» и «Денег».

«Алания» большой бренд и каждый мальчишка, который вырос в Осетии мечтает выйти на поле стадиона во Владикавказе. Для меня не безразличен футбол в моем родном регионе и сыграть против родной команды это большая мечта.

Надеюсь, что у нас получится порадовать жителей Осетии, для меня это особенный матч», – рассказал президент «Денег» в интервью Sports.ru.

29 июня «Алания» во Владикавказе проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом «Деньги».

 

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2 комментария

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Glukinho
ребята играют во взрослых серьезных дяденек
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T622222
Алания против Денег 🎈
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