«Я писец обрадовался. Я никогда не играл против «Алании» во взрослом возрасте. Тем более еще у нас дома». Тигиев о матче «Алания» – «Деньги»

Теги Первая лига Алания Владикавказ Георгий Тигиев Winline Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

Георгий Тигиев рад, что сыграет за ФК «Деньги» против «Алании».

– Ты осетин и сыграешь с главной командой республики, да еще и во Владикавказе. Как ощущения?

– Когда Стас нам объявил, я писец как обрадовался. Увижу своих друзей, сыграю с «Аланией». Я никогда против них не играл во взрослом возрасте. Тем более еще у нас дома. Придут болельщики, семья, родные, друзья.

– В каком состоянии футбол сейчас в Осетии?

– У нас вообще всегда были хорошие качественные футболисты, сколько себя помню. Жалко, что «Алания» вылетела из премьерки, но сейчас все развернулось. Команда возродилась, набирает обороты. Два сезона призовые места в Первой лиге

Уверен, в этом сезоне они выполнят задачу выхода в Премьер-лигу. Они усилились, Ибру Цаллагова пригласили, Мельникова – я с ним в «Спартаке-2» пересекался: хорошая левая нога, атакующий. Он сейчас прибавил. Состав хороший, тренер хороший, болельщики есть. Надеюсь, что команда выйдет в Премьер-лигу и уже на новом стадионе будет принимать матчи через сезон, – рассказал защитник «Денег» в интервью Sports.ru.

«Алания» и «Деньги» проведут товарищеский матч во Владикавказе 29 июня. 

5 комментариев

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ostap&mio&dio
"Алания" - "Деньги". За кого будет болеть Газзаев?
+9
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Дэннис Молинарев
Ну это будет полный писец
+1
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blaugrano
Амкал, Деньги, Десять, Родина... как можно дать командам такие названия? Совсем печально с фантазией?
+1
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SuperStarrrr
в пору вводить новый речевой оборот "пушной зверек как.."
0
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Лев Каменев
Ответ ostap&mio&dio
"Алания" - "Деньги". За кого будет болеть Газзаев?
За свой хвост
0
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