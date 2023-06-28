Камеру-паука задействуют на финале Медиалиги в «Лужниках»: «Важно, чтобы зритель получил крутую картинку лучшего стадиона Восточной Европы»

Николай Осипов рассказал об использовании камеры-паука на финале Winline Медиалиги.

«Очевидно, на финале увидим много нового. Будет еще больше камер – 24. Впервые используем камеру-паук, которая сейчас не занята.

Камера-паук просто очень дорогая, но на финал мы целесообразно раскошелились. Обошлась нам, как Джарахов «Козлам» во втором сезоне (по информации комментатора Карена Адамяна, Джарахову заплатили 1,5 миллиона рублей – Sports.ru). Важно, чтобы зритель получил максимально крутую картинку лучшего стадиона страны и Восточной Европы.

Трансляция финала МФЛ-3 будет эквивалентна Лиге чемпионов», – рассказал президент Медиалиги в интервью Sports.ru.

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