Камеру-паука задействуют на финале Медиалиги в «Лужниках»: «Важно, чтобы зритель получил крутую картинку лучшего стадиона Восточной Европы»

Теги Лужники телевидение Winline Медиалига GOATS Николай Осипов Эльдар Джарахов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал об использовании камеры-паука на финале Winline Медиалиги.

«Очевидно, на финале увидим много нового. Будет еще больше камер – 24. Впервые используем камеру-паук, которая сейчас не занята.

Камера-паук просто очень дорогая, но на финал мы целесообразно раскошелились. Обошлась нам, как Джарахов «Козлам» во втором сезоне (по информации комментатора Карена Адамяна, Джарахову заплатили 1,5 миллиона рублей – Sports.ru). Важно, чтобы зритель получил максимально крутую картинку лучшего стадиона страны и Восточной Европы.

Трансляция финала МФЛ-3 будет эквивалентна Лиге чемпионов», – рассказал президент Медиалиги в интервью Sports.ru.

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5 комментариев

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vlad921
Всем насрать на эту хрень
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Olajuvon
Как бы не сбили, приняв за дрон...
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Alexander Tryapyshko
Финал что, будет в Саранске?
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Hong Kil
"Лучший стадион Восточной Эуропы" годится только для Медиалиги. хахах
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