«Амкал» и «Бей Беги» разыграют путевку в Кубок России в матче за 3-е место Winline Медиалиги

Победитель матча за бронзу в Winline Медиалиге получит уайлд-кард в Фонбет Кубок России.

Об этом сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.

Матч «Амкал» – «Бей Беги» состоится 1 июля в Москве на БСА «Лужники». Начало матча – в 17:00 (мск).

В следующем розыгрыше Кубка России выступят три медиафутбольные команды. Два места получили финалисты МФЛ 2Drots и «Родина Медиа».

2Drots и «Родина Медиа» встретятся в финале Медиалиги в «Лужниках», «Амкал» сыграет с «Бей Беги» в матче за 3-е место