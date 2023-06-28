Осипов от офсайдных линиях в Медиалиге: «Это стоило приличных денег, но по сравнению с РПЛ мы сэкономили в 100 раз»

Теги премьер-лига Россия телевидение Ак Барс Арена Амкал 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о затратах на организацию казанских полуфиналов Winline Медиалиги.

«Тот самый повтор гола Слона с облетной камеры – прорыв для отечественного футбола и статус Лиги чемпионов. С помощью аппарата ключевой момент показали в режиме 3D.

Многие обратили внимание на графику, которая проецировала логотипы команд на поле. Впервые в медиафутболе использовали офсайдные линии – очень крутой кейс. К сожалению, ими особо не пользовались, потому что судьи фиксировали очевидные положения «вне игры».

Показ матча в Казани стоил в три раза дороже рядовой игры МФЛ. Офсайдные линии – разработка бригады, занимающейся графикой в трансляциях. Это стоило приличных денег, но по сравнению с РПЛ мы сэкономили в 100-200 раз», – рассказал президент Медиалиги в интервью Sports.ru.

«Что вы делаете, демоны! Это Ла Лига!» 3D-повтор в Медиалиге – уровень

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3 комментария

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damondiamond
обёртка - 100 из 100
качество игр < РПЛ
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Михо
Так в медиалиге без распилов и откатов видимо пока что, за свои кровные люди все делают, а в РПЛ как же без этого?
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Ковид 07.10.52
Это пока...вот газовые войдут в медиалигу и все станет с их ценами...
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