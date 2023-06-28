Осипов от офсайдных линиях в Медиалиге: «Это стоило приличных денег, но по сравнению с РПЛ мы сэкономили в 100 раз»

Николай Осипов рассказал о затратах на организацию казанских полуфиналов Winline Медиалиги.

«Тот самый повтор гола Слона с облетной камеры – прорыв для отечественного футбола и статус Лиги чемпионов. С помощью аппарата ключевой момент показали в режиме 3D.

Многие обратили внимание на графику, которая проецировала логотипы команд на поле. Впервые в медиафутболе использовали офсайдные линии – очень крутой кейс. К сожалению, ими особо не пользовались, потому что судьи фиксировали очевидные положения «вне игры».

Показ матча в Казани стоил в три раза дороже рядовой игры МФЛ. Офсайдные линии – разработка бригады, занимающейся графикой в трансляциях. Это стоило приличных денег, но по сравнению с РПЛ мы сэкономили в 100-200 раз», – рассказал президент Медиалиги в интервью Sports.ru.

«Что вы делаете, демоны! Это Ла Лига!» 3D-повтор в Медиалиге – уровень