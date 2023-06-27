Крапа отстранили от тренировок с 2Drots (Ден Безопасность)

Теги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Крап отстранен от тренировок с 2Drots.

«Меня отстранили от тренировок с 2Drots.

Утром Карен прислал смс, чтобы я не приезжал на тренировку», – передает слова Крапа Ден Безопасность.

Крап опоздал на поезд и не поехал с командой на четвертьфинал Winline Медиалиги в Нижний Новгород. А еще опоздал на самолет и не поехал с командой на полуфинал. Оба раза он добирался самостоятельно.

1 июля 2Drots сыграет в финале Медиалиги в «Лужниках».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий