Крапа отстранили от тренировок с 2Drots (Ден Безопасность)

Крап отстранен от тренировок с 2Drots.

«Меня отстранили от тренировок с 2Drots.

Утром Карен прислал смс, чтобы я не приезжал на тренировку», – передает слова Крапа Ден Безопасность.

Крап опоздал на поезд и не поехал с командой на четвертьфинал Winline Медиалиги в Нижний Новгород. А еще опоздал на самолет и не поехал с командой на полуфинал. Оба раза он добирался самостоятельно.

1 июля 2Drots сыграет в финале Медиалиги в «Лужниках».