Станос: «По Ренарио еще точно ничего не решено»
Станос сообщил, что Ренат Васиченко еще не покинул Lit Energy.
«По Ренарио еще, насколько я знаю, не решено ничего точно. Но вчерашние шутки на стриме я тоже осуждаю.
Я бы, наверное, принял решение «понять и простить, последний раз», но решение по нему будет коллективно обсуждаться в руководстве. Такие шутки игрока точно не красят», – сказал руководитель Lit Energy.
Вчера Ренат Васиченко на стриме Вульфа попросил его организовать просмотр в 2Drots. Игрок LE не знал, что идет стрим.
Сегодня нападающий сообщил, что ищет новую команду.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Станоса
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