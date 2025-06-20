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Станос: «По Ренарио еще точно ничего не решено»

Станос сообщил, что Ренат Васиченко еще не покинул Lit Energy.

«По Ренарио еще, насколько я знаю, не решено ничего точно. Но вчерашние шутки на стриме я тоже осуждаю.

Я бы, наверное, принял решение «понять и простить, последний раз», но решение по нему будет коллективно обсуждаться в руководстве. Такие шутки игрока точно не красят», – сказал руководитель Lit Energy.

Вчера Ренат Васиченко на стриме Вульфа попросил его организовать просмотр в 2Drots. Игрок LE не знал, что идет стрим.

Сегодня нападающий сообщил, что ищет новую команду.
 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Станоса
logo2Drots
logo«STANOS» Стас Малиев
logoWinline Медиалига
logoРенат Васиченко
logoLit Energy
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