Станос: «По Ренарио еще точно ничего не решено»

Станос сообщил, что Ренат Васиченко еще не покинул Lit Energy.

«По Ренарио еще, насколько я знаю, не решено ничего точно. Но вчерашние шутки на стриме я тоже осуждаю.

Я бы, наверное, принял решение «понять и простить, последний раз», но решение по нему будет коллективно обсуждаться в руководстве. Такие шутки игрока точно не красят», – сказал руководитель Lit Energy .

Вчера Ренат Васиченко на стриме Вульфа попросил его организовать просмотр в 2Drots. Игрок LE не знал, что идет стрим.

Сегодня нападающий сообщил , что ищет новую команду.

