«Лукойл Арена» примет ответные матчи 1/2 финала Winline Медиалиги
Ответные полуфинальные матчи МФЛ-6 пройдут на «Лукойл Арене».
В первом матче 1/2 финала Медиалиги сыграют «БроукБойз» и «СиндЕкат». Начало матча – 16:00 (мск).
Во втором – «Амкал» и ФК «10». Начало матча – 20:00 (мск).
Первые полуфиналы шестого сезона Медиалиги пройдут 22 июня.
Ответные – 29 июня на «Лукойл Арене».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGT
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