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«Лукойл Арена» примет ответные матчи 1/2 финала Winline Медиалиги

Ответные полуфинальные матчи МФЛ-6 пройдут на «Лукойл Арене».

В первом матче 1/2 финала Медиалиги сыграют «БроукБойз» и «СиндЕкат». Начало матча – 16:00 (мск).

Во втором – «Амкал» и ФК «10». Начало матча – 20:00 (мск).

Первые полуфиналы шестого сезона Медиалиги пройдут 22 июня.

Ответные – 29 июня на «Лукойл Арене».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGT
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