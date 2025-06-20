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  • «Сахалин – 10 из 10, это же бывшая Япония. В Москве легко найдешь мусор, на Сахалине все убрано. Крабы недорогие и вкусные, но все остальное дорого». Вратарь Заборовский о жизни на Дальнем Востоке
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«Сахалин – 10 из 10, это же бывшая Япония. В Москве легко найдешь мусор, на Сахалине все убрано. Крабы недорогие и вкусные, но все остальное дорого». Вратарь Заборовский о жизни на Дальнем Востоке

Иван Заборовский сравнил жизнь в Москве и на Сахалине.

Летом 2020 года в 16-летнего голкипера «Знамени Труда» Ивана Заборовского на тренировке попала молния. Парень перенес клиническую смерть, но его удалось спасти. Три дня он провел в искусственной коме.

«Мне 20 лет, и я никогда не был основным вратарем своей команды. В 16 я подписал первый контракт – со «Знаменем Труда». Но меня взяли как местного. В основном выходил за молодежку, и после трех лет попал в «Сахалин». 

Я напросился потренироваться, чтобы набрать форму. Они базировались в Люберцах. Мне предложили контракт, но предупредили, что команда возвращается на Сахалин. Если честно, думал, что они только называются «Сахалин», а живут в Москве. Я даже не знал, где Сахалин. Оказалось,  лететь восемь-девять часов.

Сахалин – 10 из 10. Это же бывшая Япония (с 1905-го по 1945-й остров принадлежал Японской империи – Спортс’’), все по-другому. Город чистый. В Москве легко найдешь мусор под ногами, на Сахалине все убрано.

Мы командой жили в гостинице. Первые две недели чуть ли не каждый день заказывали крабов. Потом объелись и перешли на обычную еду. Крабы недорогие и очень вкусные. А все остальное дорогое: покупал три апельсинчика за 350 рублей, мясо в два раза дороже, чем в Москве.

Платили 40 тысяч, как самому молодому», – рассказал голкипер «Титана».

«В команде называют Зевсом». Вратарь выжил после удара молнии

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЗнамя Труда
logoВторая лига Б
Иван Заборовский
logoЛФК «Титан»
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