Васиченко ушел из Lit Energy. Нападающий – уже третий игрок, покинувший команду после вылета из МФЛ-6

Ренат Васиченко сообщил, что ищет новую команду.

«Второй год подряд – это уже традиция. Бездарь на Ренарио ищет команду», – написал нападающий.

Васиченко перешел в Lit Energy из СКА во время Winline Кубка Медиалиги осенью 2024 года. Форвард сыграл за клуб в трех турнирах: Кубке Лиги, Суперкубке МФЛ и МФЛ-6.

За это время нападающий провел 19 матчей, в которых отметился 3 голами.

Ранее Lit Energy покинули Владислав Игнатенко и Павел Соломатин.

Lit Energy вылетели в 1/4 финала шестого сезона Winline Медиалиги , уступив «СиндЕкату » (2:2 по сумме двух встреч, 1:3 по буллиталити).