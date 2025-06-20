Васиченко ушел из Lit Energy. Нападающий – уже третий игрок, покинувший команду после вылета из МФЛ-6
Ренат Васиченко сообщил, что ищет новую команду.
«Второй год подряд – это уже традиция. Бездарь на Ренарио ищет команду», – написал нападающий.
Васиченко перешел в Lit Energy из СКА во время Winline Кубка Медиалиги осенью 2024 года. Форвард сыграл за клуб в трех турнирах: Кубке Лиги, Суперкубке МФЛ и МФЛ-6.
За это время нападающий провел 19 матчей, в которых отметился 3 голами.
Ранее Lit Energy покинули Владислав Игнатенко и Павел Соломатин.
Lit Energy вылетели в 1/4 финала шестого сезона Winline Медиалиги, уступив «СиндЕкату» (2:2 по сумме двух встреч, 1:3 по буллиталити).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Васиченко
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